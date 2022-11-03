 

Призывная кампания Беглова запомнится петербуржцам грубыми нарушениями и резонансными скандалами

03.11.2022, 22:45, Разное
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В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов официально объявил о полном завершении частичной мобилизации в городе. Однако призывная кампания градоначальника запомнится петербуржцам чередой скандалов и грубыми нарушениями в работе военкомов.

В Северной столице с первого дня призыва обозначилось множество жалоб на разного рода «ошибки» в работе военкоматов. Так, были случаи призыва горожан, не годных к строевой службе. Помимо этого, техническими сбоями объяснили в Смольном и попытки призыва женщин и умерших.

Помимо этого были случаи, когда суды принимали иски о признании незаконным решения комиссии в отношении петербуржца в связи с отказом ему в проведении медицинского освидетельствования. При этом вернуться назад у ошибочно мобилизованных получалось не всегда.

Сам процесс вручения повесток резервистам в Петербурге также вызывали недоумение – в народе эти методы просто называли «облавами». Не раз в зону СВО отправляли многодетных отцов. Возникли серьезные трудности и с обеспечением мобилизованных и их семей положенными выплатами.

Кроме того, мобилизованные петербуржцы были вынуждены за свой счет покупать амуницию, несмотря на заявление губернатора о помощи будущим участникам СВО через фонд «Победа». Примечательно, что многие процессы в этой области шли через аффилированные с родственниками и друзьями градоначальника компании.

Учитывая все вышесказанное, становится ясно, что Беглов, будучи председателем мобилизационной комиссии в городе, не справился с возложенными на него обязанностями.


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