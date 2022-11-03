Перья, блестки и много кожи: модные тенденции, которые будут в тренде в 2023 году

Следить за модой и быть в курсе каждой новой тенденции довольно сложно. Мир моды меняется очень быстро. Но знать о базовых направлениях мы должны обязательно. Начинаем изучать тенденции грядущего сезона 2023 года. Эти вещи уже через пару месяцев грозят появиться в каждом магазине.

Кожаные изделия

Кожа является базовой материей 2023 года. Уже официально. Повсюду будут кожаные куртки, юбки, брюки, жакеты, причем не только зимой, но и летом. Летом вещи будут цветными, в холодный сезон более приглашенными, вплоть до черного. Пока цены не взлетели до небес, есть смысл уже сейчас походить по магазинам и прикупить кожаную куртку, брюки, платье, даже кроп-топ. Не бойтесь образа “кожа с ног до головы”. Тотал луки уже в этом сезоне примерили самые топовые знаменитости Голливуда, в том числе Ким Кардашьян и Хейли Бибер.

Балетки снова в моде

Давайте посмотрим правде в глаза, балетки не покидают нашего гардероба никогда, потому что нет более удобной обуви. Конечно, этот вид обуви не всегда был на пике моды. Свой расцвет мода на балетки пережила в 50-х, затем в нулевых, сейчас они снова набирают популярность как модный маст-хэв. Балетки идеально сочетаются и с джинсами, и с платьем, и с сарафанами, создавая непринужденный, но в то же время стильный образ. Историки моды считают, что впервые балетки появились в Китае и именно там были подхвачены модными домами.

Шубы

Гламур возвращается. Шубы из искусственного меха тоже возвращаются в наши гардеробные, потому что нет более уютной вещи, чем мех. С помощью яркого меха можно создать сногсшибательный образ, причем меховой может быть не только шуба. Пальто с меховыми рукавами и воротником тоже отлично подойдет. Мы не говорим сейчас о мехе натуральном. Во-первых, его не каждый может себе позволить, во-вторых, все больше людей и модных домов отказываются от его использования. Сейчас производители стараются усовершенствовать технологию, чтобы эко-мех разных цветов выглядел как настоящий.

Сапоги до колен

В тренды возвращаются и высокие сапоги. Обувь очень сексуальная, особенно когда их носят с мини юбкой. Высокие сапоги идеально сочетаются с платьями, шортами и даже брюками, в том числе и кожаными.

Сабо

Возвращаются и сабо. Да-да, те сайте сабо, которые одно время были воплощением модной бестактности, а в этом сезоне стали самым стильным заявлением. Сабо уже носит, например, певица Дуа Липа. Кстати, некоторые историки моды считают, что именно благодаря своей необычной форме этот вид обуви так надолго задержался на наших ногах аж с 1200-го года, ориентировочного времени их появления. Главный секрет стильного образа с сабо – штаны с широкими брючинами или шортами, вещь должна визуально давать тот де объем, что и обувь. А зимой сабо можно носить с носками.

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Прозрачная одежда

Еще один смелый тренд будущего сезона – прозрачные ткани. Если помните, мода на “голые” платья продолжается, поэтому не удивительно, что в следующем году мы увидим топы, юбки и даже брюки. Добавьте в свой гардероб несколько прозрачных вещей и будете на пике модной волны.

Джинсы

Классика и вечность. Но в следующем сезоне основное внимание будет уделено ширине штанины. Джинсы будут мешковатыми, как никогда, поэтому ваши любимые узкие джинсы нужно будет скрепя сердце спрятать подальше, а джинсы в стиле “биг мама” – достать и положить поближе. В этом году мешковатые джинсы появились в коллекциях почти каждого крупного бренда. Тенденция имеет все шансы сохраниться до конца 2023 года. Их оценят люди, предпочитающие спортивную, удобную одежду.

Блестки

Следующий год обещает быть годом годом блеска и гламура, одежда с блестками уже сейчас, перед Новым годом, бьет все рекорды по востребованности у покупателей. В этом году дизайнеры сделали ставку на на драматический блеск, трудно переборщить с их использованием. Выбирайте яркие цвета и смелый крой. Блестки – это идеальный способ добавить в гардероб необходимую изюминку.

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Фиолетовый цвет

Фиолетовый цвет скоро будет повсюду. Если вы решаете, какой цвет будет в вашем гардеробе превалирующим, остановитесь на фиолетовом и его оттенках. Цвет уже отметился на Каннском кинофестивале. Некоторые специалисты склоняются к тому, что фиолетовый имеет все шансы заменить розовый на пьедестале цвета. Не бойтесь тотал луков. Если вы выбираете одежду и аксессуары фиолетового цвета, не забудьте нанести немного на векивеки, чтобы завершить образ.

Блейзеры

В следующем сезоне блейзеры будут оверсайз, с квадратными подплечниками. Постарайтесь купить самый качественный блейзер, который можете себе позволить, потому что эта базовая вещь, изготовить нетрудно, поэтому одного-двух вариантов вам хватит даже на несколько сезонов. Отлично сочетается с любой одеждой. Блейзеры оверсайз уже тестировали модную почву несколько лет назад, но тогда вещи не удалось закрепиться. Теперь он вернулся и надолго.

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Кисточки и бахрома

Если вы предпочитаете веселые образы, разнообразные, игривые, обратите внимание на одежду с кисточками. Да, они снова в моде. Это идеальный вариант добавить размаха в свой образ. Дизайнеры взяли идею из моды 20-х и 60-х, но с новыми модификациями. В следующем сезоне кисточки будут иметь уникальный узел, который у каждого модного дома будет, разумеется, свой. Кисточки, бахрома – это новый способ добавить и драматизма. Они уместны и на вязаной одежде, и на вечерних платьях тончайшей материи. В следующем году мы увидим бахрома, свисающую с подолов и рукавов платьев, жакетов, брюк и даже сумок.

Перья

Еще один гламурный тренд – пух и перья, которые уже давно вошли в моду. Перья, ка ки бахрома, будут везде: юбки, блузки, ремни и сумки. Останется только выбрать, что надеть в этот раз: перья, бахрому или блестки. Серьги из перьев тоже возвращаются. Если вы носили украшения из перьев нечколткотлет назад и они у вас остались – доставайте, протрите мягкой тряпкой с уксусом или перекисью водорода, просушите и положите на видное место, скоро они будут блистать вместе с вами. Украшения из перьев являются самым простым способом привнести немного гламура в образ. В то же время они не кажутся чрезмерными. Если вы хотите привлечь внимание к определенной части тела – надевайте украшения из перьев, в особо торжественных случаях перьч можно дополнить стразами и блестками.