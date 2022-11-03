 

Мнение: Об ультиматуме Зеленского

03.11.2022, 22:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока все обсуждают, почему над главным административным зданием Херсона больше не развевается российский триколор, украинский президент Владимир Зеленский пошёл ва-банк. И выдвинул новый решительный ультиматум своему российскому визави и тёзке Владимиру Путину. Заметим, что произошло это как раз после возвращения России в «зерновую сделку».

Совпадение?

Делегация Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать российский президент Владимир #Путин. Об этом заявил на брифинге сам украинский лидер. «Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — сказал он журналистам.

#Украина не входит в G20, однако получила приглашение на этот саммит. Пока оба тёзки — ни Путин, ни #Зеленский — ещё не подтвердили своего участия. Ранее Киев публично и громко отказался от любых переговоров с Москвой, «пока Путин — президент».

По большому счёту, это хороший шанс для Владимира Путина наконец-то проверить на прочность тестикулы своего украинского визави. И обязательно прилететь на Бали. Бонусом будет отсутствие «под ногами» назойливой украинской делегации с её самопиаром по любому поводу и без. Ну и возможность порешать кое-какие дела.

Но, говорят, что Владимир Зеленский именно потому сейчас выступает так решительно, что получил от американских или британских наставников заверения, основанные на данных разведки: Владимира Путина не будет на G20. Именно поэтому — такой PR. Хотя, конечно, манкировать приглашением хозяев саммита и ставить дополнительные ультиматумы организаторам — моветон высшей пробы. Но сейчас киевским властям всё простят.

Так рискнёт ли Владимир Путин поставить в неловкое положение украинского президента?

Погадаем?

View Poll: Сам

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / У Кремля появятся роскошные апартаменты от “Интеко”

07.02.22 / Мнение: Воздушная разведка США и НАТО у границ РФ 06.02.2022

19.08.20 / Артем Михалков стал отцом во второй раз

17.04.21 / ОМОН разогнал очередь у офиса «Турецких авиалиний», приняв её за пикет

27.11.21 / Мнение: Письмо: “Семейные сценарии”

08.09.22 / Скандалы: Между молотом и наковальней

18.02.22 / Мнение: Народу знать не положено!

22.10.22 / Это не «Рататуй» — американские города объявили войну крысам

16.07.22 / Маков день: народные приметы в церковный праздник 16 июля

26.07.22 / Мнение: Коктейль Медведева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика