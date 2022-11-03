Мнение: Об ультиматуме Зеленского

Пока все обсуждают, почему над главным административным зданием Херсона больше не развевается российский триколор, украинский президент Владимир Зеленский пошёл ва-банк. И выдвинул новый решительный ультиматум своему российскому визави и тёзке Владимиру Путину. Заметим, что произошло это как раз после возвращения России в «зерновую сделку».

Совпадение?

Делегация Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать российский президент Владимир #Путин. Об этом заявил на брифинге сам украинский лидер. «Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — сказал он журналистам.

#Украина не входит в G20, однако получила приглашение на этот саммит. Пока оба тёзки — ни Путин, ни #Зеленский — ещё не подтвердили своего участия. Ранее Киев публично и громко отказался от любых переговоров с Москвой, «пока Путин — президент».

По большому счёту, это хороший шанс для Владимира Путина наконец-то проверить на прочность тестикулы своего украинского визави. И обязательно прилететь на Бали. Бонусом будет отсутствие «под ногами» назойливой украинской делегации с её самопиаром по любому поводу и без. Ну и возможность порешать кое-какие дела.

Но, говорят, что Владимир Зеленский именно потому сейчас выступает так решительно, что получил от американских или британских наставников заверения, основанные на данных разведки: Владимира Путина не будет на G20. Именно поэтому — такой PR. Хотя, конечно, манкировать приглашением хозяев саммита и ставить дополнительные ультиматумы организаторам — моветон высшей пробы. Но сейчас киевским властям всё простят.

Так рискнёт ли Владимир Путин поставить в неловкое положение украинского президента?

Погадаем?

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