Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
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В поселке Полетаево Челябинской области обнаружили труп младенца. Есть вероятность, что ребенка могли задушить, об этом пишет URA.RU.
Обстоятельства гибели новорожденного выясняет полиция. По подозрению в убийстве задержана мать погибшего мальчика. Как сообщает “Царьград”, дыхательные пути младенца были перекрыты матрасом. Отмечается, что мать оставила ребенка одного, а когда вернулась, он уже умер.
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