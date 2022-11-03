 

Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца

03.11.2022, 22:00, Разное
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В поселке Полетаево Челябинской области обнаружили труп младенца. Есть вероятность, что ребенка могли задушить, об этом пишет URA.RU.

Обстоятельства гибели новорожденного выясняет полиция. По подозрению в убийстве задержана мать погибшего мальчика. Как сообщает “Царьград”, дыхательные пути младенца были перекрыты матрасом. Отмечается, что мать оставила ребенка одного, а когда вернулась, он уже умер.


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