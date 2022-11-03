Финляндии и Швеции не светит членство в НАТО по меньшей мере до конца года

Турция, скорее всего, не подпишет заявку Швеции о вступлении в НАТО до конца 2022 года или даже до президентских выборов летом 2023 года, передаёт Bloomberg. По мнению Анкары, Стокгольм «сделал недостаточно» для удовлетворения её требований. При этом отмечается, что в Турции планируют одновременно голосовать по заявкам на вступление Финляндии и Швеции.



АР

Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО до конца 2022 года и, вероятно, до президентских выборов в Турции летом 2023 года, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников, знакомых с вопросом.

Официальные лица Турции рассказали агентству, что Стокгольм «сделал недостаточно» для удовлетворения требований Анкары, а повестка заседаний турецкого парламента занята до конца года.Турецкое правительство не планирует добиваться ратификации парламентом членства Швеции до тех пор, пока страна не положит конец деятельности курдских сепаратистов и не экстрадирует в Турцию подозреваемых, а также не снимет ограничения на продажу оружия Анкаре.

Как отмечает Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в консолидации голосов националистов в преддверии запланированных на июнь выборов.

По словам чиновников, на фоне прибытия в четверг в Турцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга для проведения встреч Анкара настаивает на решительных шагах, особенно со стороны Швеции. На прошлой неделе Столтенберг заявил, что посетит Турцию, чтобы убедиться, что все 30 союзников ратифицируют присоединение Финляндии и Швеции как можно скорее. В ходе визита, который продлится до субботы, генсек Североатлантического альянса встретится с президентом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

Ожидается, что новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит Турцию на следующей неделе. Как напоминает Bloomberg, Кристерссон неоднократно заявлял, что его страна будет соблюдать соглашение с Турцией и сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Что касается Финляндии, которая также подала заявку на вступление в альянс, то Турция «довольна сотрудничеством» с её стороны, однако планирует одновременно голосовать по заявкам на вступление Финляндии и Швеции.

Турция и Венгрия остаются последними странами НАТО, которые не ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. При этом ожидается, что Будапешт проголосует по вопросу о расширении альянса уже до конца 2022 года.