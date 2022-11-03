Мнение: Гуманитарные войска

В российской армии появятся гуманитарные войска, предназначенные для помощи гражданскому населению в охваченных военными конфликтами регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Ожидается, что такие подразделения не будут выполнять боевых задач, отметили собеседники издания. Войска будут оснащены транспортом, средствами для ремонта, запасами продуктов, воды и одежды.

Вах! Не прошло и пятидесяти лет.

Умнейший советский маршал Огарков (а по сравнению с нынешними ничтожествами он просто титан) еще в 70 годы прошлого века выдвинул идею корпуса гражданских специалистов в составе министерства обороны, в задачу которых входит налаживание мирной жизни на занятых территориях. В корпус должны входить специалисты-организаторы коммунального и сетевого хозяйства, медицинской помощи, специалисты социальных профилей, управленцы-администраторы.

Нюанс в том, что американцы, которые не стесняются перенимать чужой опыт, давным-давно воплотили идеи маршала Огаркова в своей практической деятельности и имеют в составе армии подобные структуры, которые как раз-таки и входят на занятую территорию сразу вслед за армией, а зачастую – и с ней и немедленно принимают на себя управление всей гражданской инфраструктурой. Мало того: в век информационных технологий американский корпус гражданских специалистов ведет подушевой учет всех туземных специалистов во всех крупных городах мира, на которые потенциально может распространиться интерес армии США, а потому на руках у них уже в момент входа в занятый город есть списки тех, кого немедленно рекрутируют и мобилизовывают, а особо ценных специалистов спасают и защищают еще во время боевых действий.

Но мы-то умнее каких-то американцев. А потому нам такого не надобно было. До сих пор. И вот теперь-то мы начнем на выжженной дотла поляне делать то, что должно было быть еще пятьдесят лет тому назад.

Кстати, в СССР подобные структуры были «обкатаны» во время афганской войны, но нынешние маршалы умнее всех. У них все настолько в порядке, что от нечего делать они возводят зиккураты-хранилища для фуражки Гитлера. Всё остальное уже сделано.

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