Джордж Клуни рассказал, как Джулия Робертс помогла ему побороть страхи перед рождением близнецов

В этом году 61-летний Джордж Клуни и 55-летняя Джулия Робертс сыграли в новом ромкоме “Билет в рай”. В рамках промо картины они побеседовали с таблоидом POPSUGAR и рассказали о своей дружбе, приколах на съемочной площадке, первых гонорарах и скрытых талантах. Голливудские коллеги то и дело подшучивали друг над другом, например, когда журналист спросил Клуни, что Джулия делает лучше всего, тот внезапно ответил:

Пьет!

Я действительно качественно пью, – подтвердила Робертс, – Но также я очень серьезно отношусь к уборке. Могу отстирать все, что угодно. Клуни никогда не пах так свежо.

На моей одежде ни пятнышка, – отшутился актер.

Оба актера сошлись во мнении, что скрытый талант Клуни — язвительный юмор, который с годами становится только жестче. Что не мешает ему быть отличным отцом — у актера двое детей. Джордж признался, что запаниковал, когда узнал, что его супруга Амаль ждет близнецов. Впрочем, коллега по “Билету в рай” Джулия Робертс оказалась рядом в нужный момент и успокоила друга.

И что я такого сказала? – спросила Робертс.

Ты сказала, что рождение детей станет самой большой радостью в моей жизни, – вспомнил он. – Ты сказала, что они будут поддерживать друг друга и заботиться друг о друге. Потому что я был в панике. Но в итоге я понял: двойня — это здорово.

Отметим, что ранее в прошлом году Джордж уже признавался, что не был готов к рождению близнецов. Тогда в интервью он заявил, что до встречи со своей будущей супругой был убежденным холостяком, не думал жениться и не хотел становиться отцом.

О беременности Амаль Клуни мир узнал в феврале 2017 года, а уже 6 июня она родила двойняшек — дочь Эллу и сына Александра. Несмотря на то что Джордж и его возлюбленная временами рассказывают о детях в различных интервью, почти никто не знает, как они выглядят. Даже папарацци не удается поймать повзрослевших близнецов на прогулке. Звездные родители подчеркивают, что не хотят для них публичной жизни.

В начале сентября Джулия Робертс, Джордж и Амаль Клуни появились вместе на премьере фильма “Билет в рай”, прошедшей в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля.