Марк Богатырев об отцовстве и семейной жизни с Татьяной Арнтгольц: “Я точно знал, что это моя женщина”

Актер Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц вместе уже около четырех лет, но подробности своего романа они практически не раскрывают. Известно только, что в 2020-м влюбленные поженились, а в феврале 2021-го у пары родился сын Данила. На днях же звезда сериалов “Кухня” и “Корни” дал интервью изданию “СтарХит”, в котором был откровеннее, чем обычно. Марк рассказал не только о знакомстве с будущей женой, но и их теперь семейной жизни, а также о своем наследнике.

Как оказалось, ни Марк, ни Татьяна не планировали больше вступать в отношения с людьми своей же профессии, но вспыхнувшие чувства не оставили им выбора:

С первого дня, когда я только увидел Таню, и до момента как я признался ей в любви и сделал предложение, я точно знал, что это моя женщина. Которая пришла в мою жизнь для каких-то важных вещей.

О рождении сына Богатырев говорит с особенным трепетом и до сих пор не верит, что “он – отец такого прекрасного ребенка”. Также он отметил, что он во что бы то ни стало решил стать хорошим отцом (в прошлых интервью не раз вспоминал детство и что у него самого отца не было):

Когда у меня родился сын, я понял, что мне в первую очередь для своего ребенка надо стать хорошим папой — тем, которого у меня не было.

…У меня папы не было, да и маму я в детстве редко видел. Поэтому сейчас прорабатываю какие-то вещи, которые недополучил сам. Мне нужно разобраться досконально, войти в контакт. Так что будем брать не количеством, а качеством.

Марк и Данила Богатыревы

Богатырев рассказал, что из-за работы они с Арнтгольц не соперничают друг с другом. Скорее, его подстегивает, когда жена получает новую интересную роль. Да, признался актер, что из-за беременности и рождения сына Татьяна ненадолго ушла в тень, но сейчас снова работает в театре и снимается:

Да, когда она забеременела, то немного отошла от профессии. И сама рада, что все так произошло. А сейчас очень динамично работает. Таня тоже задействована в постановке по “Тихому Дону”, скоро будем репетировать вместе. У нее и “Жди меня”, и спектакль новый, с которым она много катается, и съемки в кино.

Марк добавил, что они с Татьяной не думают о втором малыше. А о проблемах в семейной жизни высказывается философски:

Стараемся понимать друг друга, находиться в умном компромиссе… Не верю в идеальные браки, где все как по маслу.

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