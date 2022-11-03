 

Мнение: Бунт

03.11.2022, 21:38, Разное
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Пишут, что в Ульяновске взбунтовались мобилизованные из Чувашии. Потребовали денег, разрешить увольнительные и свидания с родными….

В начавшейся ночью акции протеста, якобы, приняли участие около 2500 мобилизованных.

Пишут, что большинство требований протестовавших уже удовлетворены.

Мне вот интересно, почему ульяновские ОМОН и Росгвардия не разогнали акцию протеста? Почему не свинтили наиболее активных бузотеров? Потому что взбзднули?

Скриншот отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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