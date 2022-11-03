Мнение: Не наступивший экономический крах Европы, причина процветания Чехии и важность простых продуктов

1. 2022 год может оказаться в итоге далеко не самым тяжёлым для Евросоюза, а наступающая зима может быть не такой уж катастрофической. Точнее, уже понятно, что это будет худший год и худшая зима для ЕС за всю историю. Вот только в следующем году может быть ещё хуже (ссылка):



Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Европейского союза (ЕС) предопределен. <…> По его словам, уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока. В ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз преодолеть нынешний энергетический кризис, Варуфакис заявил, что «провал гарантирован».

«Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах», – Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции.

Политик добавил, что на сегодняшний день ЕС уже находится «в глубоком кризисе», но понимание этого придет только к следующей зиме.

Варуфакис считает, что главная проблема ЕС заключается в том, что на самом деле «союза» не существует. По его словам, когда речь идет о беженцах, мигрантах и газа, каждый поступает по-своему. Он отметил, что подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса.

2. Похоже, глава европейского МИДа Жозеп Боррель (уроженец Испании) задал тон своим высказыванием о том, что «наше [европейское] благополучие базировалось на дешёвой энергии из России». Теперь этот тезис начали подхватывать в других европейских странах (ссылка). В других европейских странах также начали говорить (ссылка):



Профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер назвал дешевую российскую энергию и доступное сырье причиной процветания Чехии, теперь же страна несется «в глубокую экономическую и социальную пропасть». Такое мнение он выразил в статье для Časopis argument.

Он напомнил, что энергия снижает значительную долю семейных бюджетов, и из-за ее высокой стоимости балансируют на грани банкротства немало компаний, начиная с мелких и средних предприятий и заканчивая крупными компаниями.

«Инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех… Резко растут цены на продукты, в том числе самые основные», — отметил он.

При этом в экономическом и социальном спаде чешское правительство обвиняет Россию, напомнил Келлер. «Никто из тех, кто предлагает подобное объяснение, не задумывается о весьма странных последствиях, которые из него следуют», — подчеркнул профессор.

3. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):

События последних месяцев явили миру новую экономическую модель: к черту технологии — даешь углеводороды. И теперь несколько иной смысл мы вкладываем в строки из «Евгения Онегина»:

Зато читал Адама Смита

И был глубокой эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

Простой продукт в современных условиях — это вовсе не зерно, как считалось раньше, а газ и нефть. Ибо если не будет солярки, то ничего не посеешь и не пожнешь. Во времена Пушкина мощность измерялась в крестьянских лошадках, а теперь в тучных табунах лошадиных сил, собранных под капотами тракторов, комбайнов и грузовиков.

Последние 30–35 лет экономисты либерального толка убеждали нас, что немецкая экономика лучше нашей, сырьевой, потому что технологии позволяют на пустом месте, используя лишь ум и знание законов рынка, создавать добавленную стоимость. А мы, убогие, только и способны качать на Запад природные ресурсы.

И вдруг выясняется, что без нашего дешевого «простого продукта» великие европейские технологии не стоят ломаного гроша. Заводы банкротятся, цены на продукты и коммуналку взлетают до небес, инфляция бьет рекорды, народ приготовился мерзнуть в своих неотапливаемых домах и квартирах. Похоже, курорты Таиланда и Индонезии в ближайший зимний сезон разбогатеют, принимая пенсионеров из Европы, которые в массе своей не смогут жить на родине при таких заоблачных тарифах.

По последним данным, в ЕС и Великобритании за десять последних месяцев спрос на газ снизился почти на 40 млрд кубометров. Фантастические цифры. Газ им просто не нужен, оставшейся промышленности его хватает. Это значит, что по мере усиления кризиса его будет требоваться все меньше и меньше, как для производства тепла, так и электроэнергии. Европа, конечно, никуда не исчезнет и не погибнет, она просто превратится в территорию со скромными потребностями и возможностями. Дойдет до уровня Болгарии, например. Или Греции, если прогноз окажется не настолько мрачным.