 

В МИД Турции заявили, что не считают условия вступления в НАТО Швеции и Финляндии выполненными

03.11.2022, 21:05, Новости дня
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Анкара не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле.

«Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства», – передает ТАСС слова дипломата.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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