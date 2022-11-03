В Эстонии сообщили о закрытии в конце ноября пешеходного моста между Нарвой и Ивангородом

Пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород, пограничный пункт «Нарва-2» на российско-эстонской границе закроют в конце ноября, сообщил советник главы эстонского МВД Воотеле Пяй.

По его словам, из-за резкого снижения нагрузки переход решено закрыть.

«МВД действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности – как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии», – сообщил Воотеле Пяй, передает «Фонтанка».

Основной переход на Нарвском мосту дружбы продолжает работу.

Ранее сообщалось, что МВД Эстонии решило расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 метров.

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