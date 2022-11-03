 

В Эстонии сообщили о закрытии в конце ноября пешеходного моста между Нарвой и Ивангородом

03.11.2022, 21:05, Новости дня
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Пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород, пограничный пункт «Нарва-2» на российско-эстонской границе закроют в конце ноября, сообщил советник главы эстонского МВД Воотеле Пяй.

По его словам, из-за резкого снижения нагрузки переход решено закрыть.

«МВД действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности – как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии», – сообщил Воотеле Пяй, передает «Фонтанка».

Основной переход на Нарвском мосту дружбы продолжает работу.

Ранее сообщалось, что МВД Эстонии решило расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 метров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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