 

Певец Юрий Антонов объяснил, почему покинул Россию и уехал в Европу

03.11.2022, 21:05, Новости дня
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Российский композитор и певец уехал из РФ в Европу из-за проблем со здоровьем, он проходит реабилитацию.

Как информирует StarHit, три года назад у Антонова начались проблемы со здоровьем, с тех пор артиста мучают сильные боли, артист наблюдался у австрийских врачей, которые провели ему операцию по замене сустава.

По словам звезды, в РФ ему не помогли, пришлось опять ехать в Европу.

«Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу», – рассказал он.

Всесоюзная слава пришла к Антонову в конце 70-х, когда он начал сотрудничать с группой «Аракс». В 1979-1981 годах были записаны три пластинки-миньона (как бы сейчас сказали, мини-альбома) с песнями «Зеркало», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай», «Дорога к морю».

После распада СССР Антонов долгие годы сохранял популярность. В 90-е он регулярно участвовал в фестивалях «Песня года», но зачастую с хитами прошлых лет («Море», «Вот как бывает», «Крыша дома твоего», «Белый теплоход»). За годы творчества у артиста вышло больше полусотни альбомов, последний – «Дорога к морю» – в 2018 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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