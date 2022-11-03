Вопреки запретам, Мария умащивала ноги Иисуса дорогими маслами: поучительные истории библейских женщин

Автор, который пишет в Интернете под именем Кори, видит своей целью нести в массы слово Божие. Он хочет, чтобы люди черпали из Священного Писания мудрость, которая нужна им для того, чтобы укрепить их связь с Богом. В одной из статей он предлагает к рассмотрению истории жизни библейских женщин, с которыми происходят самые удивительные вещи. Каждая из них уникальна и вдохновляет на то, чтобы и сегодня мы сверяли свои поступки с волей Всевышнего и не сомневались, что он всегда рядом с нами и всегда выполняет свои обещания.

Ева

Ева была первой женщиной согласно Библии. Она была создана, чтобы быть спутницей и помощницей Адаму, первому человеку. Змей соблазнил Еву, и они вместе с Адамом съели плод с древа познания добра и зла. Несмотря на то что Бог запретил им делать это. После этого пара была изгнана из Эдемского сада навсегда. Отсюда мы делаем вывод, что, прежде чем осуществлять свои желания, нужно подумать о том, не противоречат ли они воле Всевышнего, изложенной в Священном Писании.

Сарра

Сарра была женой Авраама и матерью Исаака. Женщина не могла иметь детей очень долгое время. Но Бог пообещал Аврааму, что Сарра обязательно родит сына. Пара с нетерпением ждала, когда же это наконец произойдет. Но у них не хватило терпения, и Авраам вступил в сожительство со служанкой Сарры с согласия последней. Впоследствии это привело ко множеству проблем. Однако Сарра все же родила в возрасте 90 лет. Эта история показывает нам, что Создатель может сделать даже невозможное, что мы должны верить в то, что его обещания всегда сбываются в положенное время.

Ревекка

Несмотря на бесплодие в течение многих лет, Ревекка наконец родила мальчиков-близнецов, Исава и Иакова. И первый был на одну минуту старше второго. Но Бог открыл матери, что старший, Исав, будет служить младшему, Иакову. Но Ревекка не доверилась словам Всевышнего и сделала так, чтобы отец отдал первородство Иакову. За этим последовал трагический разлад в семье. Когда мы идем впереди Бога или делаем что-то по-своему, мы действительно можем все испортить. Мы должны обратиться к Отцу Небесному за помощью, и, если он повелит что-то сделать нам или даст указание к ожиданию, нужно беспрекословно исполнять его волю.

Лия

Лия была первой женой Иакова и родила ему 6 сыновей и 1 дочь. Изначально Иаков намеревался жениться только на Рахили. Но вместо этого его обманом заставили взять в жены Лию. Когда он узнал, что его обманули, он стал предъявлять претензии отцу сестер. И тот позволил мужчине вступить в брак с Рахилью после того, как он проработает на него еще 7 лет. Лия завидовала Рахили, потому что Иаков любил ту больше. Однако Лия молилась Богу, и он, увидев ее страдания, благословил ее, послав ей семерых детей, тогда как Рахиль долгое время была бесплодна. Когда мы полагаемся на Бога и верим в него, он никогда не подводит нас.

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Рахиль

Рахиль, как уже сказано выше, была второй женой Иакова и матерью Иосифа и Вениамина. Сначала Иаков работал на Лавана 7 лет ради того, чтобы он отдал за него младшую дочь, Рахиль. Но, когда пришло время, неожиданно на брачном ложе оказалась Лия, старшая сестра Рахили. Отец девушек посчитал, что младшая не должна выходить замуж раньше старшей. В результате Иаков стал мужем обеих. При этом детей ему рожала лишь Лия. Но Рахиль усердно молилась, и в результате всевышний благословил ее чрево. Женщина прошла через многое, но она осталась сильной, несмотря на невзгоды. Бог поддерживал ее так же, как он поддерживает каждого из нас.

Раав

Раав была блудницей, которая жила в ханаанском городе Иерихоне. В своем доме она спрятала двух соглядатаев, состоявших в войске Иисуса Навина. Когда город был взят иудеями, ее и ее семейство пощадили. Впоследствии ее объявили праведницей. Так как, уверовав в единого Бога, она решила помочь единоверцам, и Всевышний защитил ее. Затем Раав вышла замуж за израильтянина Салмона, став таким образом прародительницей восьми пророков и семи коэнов. Среди ее потомков называют царя Давида и самого Иисуса Христа.

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Руфь

Руфь была моавитянкой и библейской праведницей, которая стала прабабушкой царя Давида. После смерти мужа, еврея из Вифлеема, она так привязалась к его семье, что решила остаться со своей свекровью Ноеминь. Вместе с ней из Моава невестка переселилась в Вифлеем, приняв иудейскую веру. Там женщина трудилась не покладая рук, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Праведность Руфи и ее красота привлекли знатного и богатого мужчину, Вооза, который смог обеспечить женщинам достойную жизнь. Родив сына Овида, Руфь стала праматерью Давида. История Руфи учит нас важности верности, преданности и трудолюбию. А также тому, что Бог обязательно позаботится о нас.

Есфирь

Персидский царь Артаксеркс выбрал Есфирь в жены за ее красоту и скромность. Но девушка, кроме того, была весьма энергичной и преданной своему народу и иудейской вере. Она была родственницей, а затем и приемной дочерью еврея Мардохея. Один из придворных Артаксеркса, амаликитянин Аман, обладавший большой властью, замыслил убить Мардохея и истребить весь его народ, настроив на это царя. Тогда иудей потребовал от Есфири, чтобы она защитила их соплеменников. Вопреки придворному этикету, женщина, рискуя своим положением и даже жизнью, в неурочное время явилась к повелителю и попросила его покровительства для евреев. В результате Аман был повешен, а израильтяне спасены. Эта история является доказательством того, что Бог может сделать, казалось бы, невозможное.

Марфа

Марфа была сестрой Лазаря и Марии. Марфа близко дружила с Иисусом и гордилась этим. Она была очень гостеприимной женщиной. Когда однажды Христос пришел к ним в дом, она хлопотала по хозяйству, заботясь о хорошем угощении. При этом она была недовольна тем, что Мария не помогает ей, и пожаловалась на сестру Сыну Божию. Пример Марфы учит нас важности гостеприимства и служения. Мы всегда должны находить время, чтобы приветствовать присутствие Иисуса в нашей жизни.

Мария из Вифании (главное фото)

Мария из Вифании, как сказано выше, была сестрой Марфы и Лазаря. Во время одного из посещений Иисуса Мария умащивала голову и ноги Иисуса дорогими маслами. Окружающие решили, что это весьма расточительно. Но Христос защитил женщину. Мария проявила глубокую веру, поставив поклонение Богу превыше всего остального. Автор статьи призывает нас поступать так же.