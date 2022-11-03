 

Селена Гомес прокомментировала ее совместные снимки с Хейли Бибер

03.11.2022, 20:17, Разное
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“Примирение” Селены Гомес и Хейли Бибер, которое произошло в середине октября, произвело эффект разорвавшейся бомбы. На протяжении семи лет их считали “заклятыми” врагами из-за того, что первая долго состояла в отношениях с Джастином Бибером, а замуж за него в итоге вышла вторая (ее же, к слову, фанаты Селены долго называли “разлучницей”), а теперь они фотографируются вместе, обнявшись.

В первом же с того гала-концерта Музея Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе интервью изданию Vulture Селене Гомес задали вопрос, что же это было? Певица с удивлением отметила, что эти фотографии для нее ничего не значат.

Этому не нужно придавать слишком много значения. Ничего особенного в этом нет.

Напомним, что Хейли и Джастин вместе уже 4 года, и все это время фанаты Селены называли супермодель “разлучницей”. Пару недель назад Хейли дала откровенное интервью, где не только раскрыла подробности интимной жизни с Джастином, но и окончательно развеяла слухи о том, что отбила своего супруга у его бывшей возлюбленной Селены Гомес.  

С Селеной Бибер встречался с 2010 по 2014 год. После расставания с певицей он закрутил пару мимолетных романов, а позже и вовсе пустился во все тяжкие, изрядно подпортив репутацию. В 2017-м в СМИ появились первые намеки на его отношения с Хейли. 


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