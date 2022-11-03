С автографом автора: чего ждут от книги принца Гарри в королевской семье?

На днях известное издательство “Penguin Random House” объявило, что мемуары принца Гарри под названием “Запасной” (“Spare”) поступят в продажу 10 января 2023 года. Они выйдут одновременно на 16 языках мира в печатной и цифровой версии, а аудиокнигу запишет сам герцог Сассекский. Британские СМИ немедленно сообщили, что автобиография Гарри потрясет королевскую семью и станет очередной проблемой для нового короля Карла III. Но так ли это?

Даже сам по себе заголовок “Запасной” не предвещает для королевской семьи ничего хорошего.

О том, что Гарри планирует в очередной раз встряхнуть общественное мнение – на сей раз, выпустив автобиографию, – стало известно еще полтора года назад. Издательство сообщало:

Герцог Сассекский принц Гарри пишет книгу, мировая премьера которой состоится в конце 2022 года… В очень личных и душевных мемуарах одного из самых интересных и влиятельных людей нашего времени принц Гарри впервые поделится подробным рассказом о пережитом, о приключениях, потерях и жизненных уроках, которые его сформировали.

Конечно, писал он не сам, а с помощью журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Джона Джозефа Морингера, который перед этим принимал участие в создании автобиографий теннисиста Андре Агасси и сооснователя фирмы Nike Фила Найта. Кстати, у последнего в юности были очень сложные отношения с отцом. Говорят, что Морингер специализируется как раз на таких историях. А в книге Гарри, по данным СМИ, повествование начинается с похорон принцессы Дианы, когда они с Уильямом остались на попечении принца Чарльза. Это косвенно подтверждают в анонсе Penguin Random House:

“Spare” сразу же возвращает читателей к одной из самых горестных картин двадцатого века: два мальчика, два принца идут за гробом своей матери, а мир наблюдает за ними в печали и ужасе.

Отец и сыновья – Чарльз, Уильям и Гарри – на отдыхе в швейцарских Альпах в марте 2002 года.

Во время похорон Дианы, принцессы Уэльской, миллиарды людей задавались вопросом, что думают и чувствуют принцы, и как, начиная с этого момента, будет складываться их жизнь.

Издатели заверяют, что книга написана с “прямотой, непоколебимой честностью”, а также “полна рефлексии, откровенности, самопознания и тяжело доставшейся мудрости, говорящей о вечном преодолении горя любовью”. Но общественность хочет знать детали. Британская газета The Evening Standard сообщала, что в черновом варианте книги было описано детство Гарри, развод его родителей и смерть его матери принцессы Дианы, его военная служба и – в качестве кульминации – решение покинуть Британию. Конечно, мы и так знаем, что все это было в жизни принца. Но насколько откровенен он в своих мемуарах, какие скрытые от мира подробности поведал, пользуясь своим “мегзитом”?

До сих пор в британской королевской семье был только один человек, посмевший приоткрыть завесу тайны над жизнью при дворе. Это отрекшийся от престола ради дважды разведенной американки Уоллис Симпсон король Эдуард VIII, ставший позже герцогом Виндзорским. В 1951 году он выпустил автобиографическую книгу “История короля”, в которой рассказал о своих взаимоотношениях с родственниками и британским премьер-министром Стэнли Болдуином, не позволившим сделать Уоллис королевой. Но Эдуард, хоть и жил во Франции вдали от родных, нежно любил свою мать королеву Марию Текскую, поэтому воздержался от жестких оценок и не стал выносить сор из избы.

Будет ли столь же сдержан принц Гарри – вопрос, который не случайно будоражит умы. После того, как 8 сентября умерла королева Елизавета II, в Британии снова заговорили о целесообразности сохранения монархии. Король Карл, в отличие от своего старшего сына Уильяма, не пользуется большой популярностью как личность, и не является символом страны, как его мать. В сообщениях “источников” британских СМИ говорится, что после смерти бабушки герцог Сассекский вел с издательством переговоры о том, чтобы смягчить некоторые места в автобиографии. Но добился он только переноса даты выхода с рождественских праздников, когда, как ожидалось, книга сразу разойдется “на подарки”, на 10 января. Чтобы не омрачать отцу первые сто дней на троне. При этом, The Daily Telegraph пишет, что Гарри в своих мемуарах “рубит с плеча”, не оглядываясь на отца и брата. Одновременно и в королевском дворце размышляют, что бы предпринять, чтобы отложить публикацию мемуаров Гарри. Там также не знают, чего ожидать от этой книги. Сотрудники сообщили изданию, что никому из членов королевской семьи не было предложено ознакомиться с ее содержанием до того, как она станет достоянием общественности. Говорят, что принц писал ее тайно, и попытался связаться с отцом и предупредить его об этом только после того, как узнал, что “Penguin Random House” с минуты на минуту опубликует анонс в СМИ.

Сам Гарри тоже не особенно распространяется о том, ждать ли общественности сенсационных открытий. Все, что он написал об этом:

Я пишу не как принц, которым я родился, а как человек, которым стал. За эти годы я сносил много шляп, как в прямом, так и в переносном смысле. И я надеюсь, что, рассказывая свою историю — о взлетах и падениях, ошибках, и извлеченных уроках — я покажу, что, независимо от происхождения, у нас больше общего, чем нам кажется. Я очень благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал и пережил за прошедшие годы, и рад, что люди прочитают историю моей жизни из первых рук, точную и абсолютно правдивую.

Но даже по названию “Spare” можно судить о том, что принц попытается хотя бы вскользь свести счеты со своими родственниками. Оно отсылает к популярной у британских родителей поговорке “The heir and the spare” – “Наследник и запасной”. В случае с Гарри это следует понимать буквально: он запасной при наследнике престола Уильяме. Говорят, этой обидной поговоркой, намекающей на его вечную второстепенность, юного принца дразнили сверстники в школах Джейн Майнорс, Уэтерби и Ладгроув и в Итонском колледже. А в испанском издании к заголовку “Запасной” прилагается уточняющий подзаголовок: “En La Sombra”, то есть, в тени. В этом названии чувствуется горечь и самоирония. И, по словам королевских источников, “информационная нагрузка” этого – провокационного, как полагают приближенные к королю люди”, – заголовка не оставляет надежды на мир.

Принц Уильям – всегда первый. Принц Гарри – всегда второй.

В день объявления даты выхода и названия “Запасного” пресс-секретарь короля отказался от комментария. Но, как уверяет The Daily Mail, королевский двор уже предупрежден, что 416-страничная книга стоимостью 28 фунтов стерлингов “критикует всех и вся”. Это не должно никого удивлять: принц известен своей неприязнью к удачливой сопернице его матери принцессы Дианы Камилле, которая теперь к тому же королева. И статус “запасного” в последние годы стал для Гарри постоянным раздражителем. Кроме того, в британских СМИ кружит информация, что свою жизнь в королевской семье он называет “чем-то средним между “Шоу Трумана” и зоопарком”. А ведь ранее принц уже сообщил общественности немало пикантных подробностей из их с Меган Маркл жизни в королевском “зоопарке”. Вряд ли что-то могло удержать его в этот раз. “Эта книга может положить конец любым отношениям Гарри с его семьей, это очень печально”, — рассказал СМИ один из источников. Королевские юристы ждут начала января “в полной боевой готовности”. Подаст ли король Карл в суд на своего сына? Разумеется, нет. Но лучшие юридические умы на службе у Виндзоров готовы предпринять любые правовые действия, кроме, конечно, тех, которые сделают ситуацию еще скандальнее.

И у короля Карла тоже есть в арсенале инструмент давления на новоявленного писателя. Какими бы самостоятельными и независимыми от королевской семьи ни были Гарри и Меган, вопрос титулов их детей не может не интересовать столь амбициозных и самолюбивых родителей. Например, в памятном интервью американской телеведущей Опре Уинфри беременная дочерью герцогиня Сассекская не скрывала обиды, что их с Гарри сын не стал принцем, и намекала, что причиной этого может быть цвет кожи. И вот теперь – в соответствии с патентным письмом Георга V, согласно которому внуки монарха по мужской линии имеют право называться принцем и принцессой, самое время королю подписать соответствующий указ. Однако Карл III уже почти два месяца на престоле, а Арчи и Лилибет по-прежнему ходят без титулов. И королевские эксперты не исключают, что это – единственный козырь короля, который он приберег до того момента, когда получит от сына его книгу с дарственной подписью.

Будет ли малыш Арчи принцем, возможно, зависит от того, что написал в своей книге его отец.