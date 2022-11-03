«Зеленский дал честное пионерское» – Песков рассказал о гарантиях Украины по соблюдению зерновой сделки

Россия возобновила участие в черноморской зерновой инициативе после получения гарантий от Киева об отказе использования транспортного коридора в военных целях.

Гарантом соблюдения сделки выступил лично президент Украины Владимир Зеленский.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Зеленский прислал «собственноручно подписанный документ с гарантиями». Кроме того, от него было получено видео, где он даёт честное пионерское слово соблюдать принятые на себя обязательства.

– Я ему верю, – резюмировал Песков.

В Киеве официально подтвердили отправку письменных гарантий Москве, однако отказались комментировать содержание видео. По словам советника офиса президента Алексея Арестовича, это было «личное и эмоциональное послание».

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