 

«Зеленский дал честное пионерское» – Песков рассказал о гарантиях Украины по соблюдению зерновой сделки

03.11.2022, 19:33, Разное
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Россия возобновила участие в черноморской зерновой инициативе после получения гарантий от Киева об отказе использования транспортного коридора в военных целях.

Гарантом соблюдения сделки выступил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Война в УкраинеПо словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Зеленский прислал «собственноручно подписанный документ с гарантиями». Кроме того, от него было получено видео, где он даёт честное пионерское слово соблюдать принятые на себя обязательства.

– Я ему верю, – резюмировал Песков.

В Киеве официально подтвердили отправку письменных гарантий Москве, однако отказались комментировать содержание видео. По словам советника офиса президента Алексея Арестовича, это было «личное и эмоциональное послание».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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