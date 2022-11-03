 

Разбухшие суставы и желтые ногти: Долина сунула под нос перекрученную культю

03.11.2022, 19:15, Разное
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Когда заходишь на страницу российской певицы Ларисы Долиной, с трудом веришь в то, что на фотографиях действительно она. 67-летняя артистка выглядит словно молодая девушка, за что ее часто критикуют. Подписчики Ларисы Долиной уверены, что певица лукавит, и на самом деле выглядит не так молодо.

В Сети нашлось подтверждение тому, что время не обмануть. А выдали Ларису Долину руки, которые всегда говорят о настоящем возрасте женщины, и уж их не спрячешь ни за какими масками.

В телеграм-канале “Звездач” появился снимок, на котором Лариса Долина в привычном уже для себя мини-платье стоит вполоборота к камере. Ножки у артистки просто идеальны, как и лицо, которое явно отретушировано. А вот про руки певица забыла. В итоге при увеличении снимка было видно, что на руках у нее уродливые разбухшие суставы и желтые ногти, которые выдают возраст. Складывалось впечатление, что на фото какая-то перекрученная культя.

“Когда пытаешься молодиться, но руки выдают возраст. А вы перебарщиваете с фотошопом?” – говорилось в публикации.

Впрочем, Лариса Долина никогда не обижается на критику в свой адрес. Она знает, что для своего возраста выглядит великолепно, и не раз доказывала это на выступлениях и в студиях телешоу. Что же касается ретуши и фильтров в соцсетях, то этим сейчас грешит каждый.


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