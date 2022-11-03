“Так жду”: появились фото округлившегося живота певицы МакSим

Трогательный и

нежный голос певицы Максим у многих ассоциируется с романтичными песнями и

ностальгией по концу 00-х годов. Но за хрупкой девушкой стоит настоящая

артистка, которая сама пишет слова и музыку к своим композициям.

В центре внимания

фанатов не только творчество певицы Максим, но и ее личная жизнь. Напомним, что

у 39-летней артистки есть две дочери Александра и Мария, у которой совсем недавно был день рождения. К сожалению, отношения

с отцами девочек у звезды не сложились.

Сейчас, по

слухам, у певицы Максим нет отношений. Однако, в Сети регулярно появляются

фотографии беременной артистки. Как правило, это архивные фотографии со времен первой или второй беременности. Вот и на днях такое фото с

округлившимся животом разлетелось по новостным изданиям. Однако, пресс-служба

Максим заявила, что это фотографии из далекого 2009 года.

Пока в личной

жизни затишье, певица плотно занимается работой. В своем микроблоге певица

Максим анонсировала два ноябрьских концерта в Москве и в Санкт-Петербурге.

Поклонники уже разобрали билеты и готовятся к встрече с любимой звездой. “Так

жду концерта”, “Буду на концерте!”, “Ждем в других

городах”, — пишут преданные фанаты под постом с афишами.