 

“Так жду”: появились фото округлившегося живота певицы МакSим

03.11.2022, 19:15, Разное
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Трогательный и
нежный голос певицы Максим у многих ассоциируется с романтичными песнями и
ностальгией по концу 00-х годов. Но за хрупкой девушкой стоит настоящая
артистка, которая сама пишет слова и музыку к своим композициям.

В центре внимания
фанатов не только творчество певицы Максим, но и ее личная жизнь. Напомним, что
у 39-летней артистки есть две дочери Александра и Мария, у которой совсем недавно был день рождения. К сожалению, отношения
с отцами девочек у звезды не сложились.

Сейчас, по
слухам, у певицы Максим нет отношений. Однако, в Сети регулярно появляются
фотографии беременной артистки. Как правило, это архивные фотографии со времен первой или второй беременности. Вот и на днях такое фото с
округлившимся животом разлетелось по новостным изданиям. Однако, пресс-служба
Максим заявила, что это фотографии из далекого 2009 года.

Пока в личной
жизни затишье, певица плотно занимается работой. В своем микроблоге певица
Максим анонсировала два ноябрьских концерта в Москве и в Санкт-Петербурге.
Поклонники уже разобрали билеты и готовятся к встрече с любимой звездой. “Так
жду концерта”, “Буду на концерте!”, “Ждем в других
городах”, — пишут преданные фанаты под постом с афишами.


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