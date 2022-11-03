Кейт Миддлтон в монохромном образе вместе с принцем Уильямом посетила благотворительный фонд

Принц и принцесса Уэльские продолжают заниматься проблемами психического здоровья молодежи. Сегодня они встретились с юными волонтерами и активистами в Скарборо и пожертвовали из Королевского фонда 345 000 фунтов стерлингов на благотворительность.

Нам приятно объявить, что Королевский фонд пожертвовал 345 000 фунтов стерлингов на сохранение наследия и поддержку психического здоровья молодежи здесь, в Скарборо, – гласит официальное заявление в соцсетях Уэльских. – Молодежь, с которой мы сегодня имели удовольствие встретиться, сыграет ключевую роль, и обеспечит передачу этих средств туда, куда нужно, и обеспечит будущее и настоящее сообщества Скарборо.

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На встрече Кейт появилась в бежевом тотал-луке от бренда Max&Co: платье-водолазке с поясом и классическом кашемировом пальто. Монохромный осенний образ 40-летняя принцесса дополнила миниатюрной структурированной сумочкой DeMellier и строгими лодочками в тон от Ralph Lauren, а также бюджетными серьгами-кольцами из Accessorize. Уильям же не изменил синему костюму-двойке, который на этот раз сочетал голубой рубашкой, бордовым джемпером и коричневыми замшевыми ботинками.

К слову об активной деятельности Уэльских в области ментального здоровья, на прошлой неделе Кейт Миддлтон поделилась специальным видеообращением по случаю Недели осведомленности о зависимости. На видео принцесса появилась в образе от бренда Tory Burch, который мы уже видели годом ранее.