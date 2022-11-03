 

Звезда “Дневников вампира” Пол Уэсли замечен с новой девушкой через месяц после разрыва с Инес де Рамон

03.11.2022, 18:56, Разное
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Похоже, сердце Пола Уэли недолго было разбито, и он готов двигаться дальше. Репортеры Daily Mail заметили актера в обществе новой избранницы во время романтического отдыха в деревне Нерано, Италия. По сведениям таблоида, девушку зовут Натали Кукенбург, ей 22 года и она работает моделью. Сначала папарацци запечатлели новоиспеченную пару за ужином в местном ресторане, а затем на борту яхты, где они были полностью увлечены друг другом, обнимались и обменивались нежными поцелуями. 

Новую любовь Уэсли нашел менее чем через два месяца после официального объявления о разрыве с женой Инес де Рамон. Отметим, что слухи о расставании супругов появились за несколько месяцев до того. Тогда же Уэсли впервые заметили на улицах Нью-Йорка в компании модели Натали Кюкенбург, и без обручального кольца. На презентации часов Omega в конце августа актер и вовсе появился один.   

С Инес де Рааон Уэсли прожил три года. Впервые об их романе заговорили в 2018-м, а годом позже они связали себя узами брака в окружении семьи и друзей. До отношений с Инес Уэсли с 2011 по 2013 год был женат на своей коллеге по “Дневникам”, актрисе Торри ДеВито. 

Пол Уэсли с Инес де РамонПол Уэсли и Торри ДеВито


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