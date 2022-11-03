Райффайзенбанк не смог получить рекордные дивиденды в России

За девять месяцев 2022 года российский Райффайзенбанк, принадлежащий австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), принес группе 1,4 млрд евро, но эту сумму нельзя распределить в виде дивидендов.

За последние несколько лет чистая прибыль выросла более чем в четыре раза, а по сравнению со вторым кварталом финансовый результат увеличился на 47,9% – 534 млн евро. Всего же в третьем квартале банк обновил рекорд по чистой прибыли, заработав 790 млн евро.

В рублевом выражении эта прибыль составила 45,2 млрд рублей по курсу, принятому в качестве расчетного в отчете RBI, сообщает РБК.

После начала спецоперации западные страны ввели страны ввели санкции против российских компаний, Центробанка и госструктур, а в ответ Банк РФ ввел ограничения на движение капитала в так называемые недружественные страны. Ограничения затронули и выплаты дивидендов.

В третьем квартале на российскую «дочку» пришлось 68% чистой прибыли всей группы, которая достигла 1,16 млрд евро, а по итогам девяти месяцев – менее половины – 2,9 млрд евро.

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