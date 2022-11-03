В Германии опровергли слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине
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Правительство ФРГ опровергло заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Олаф Шольц изменил свою позицию относительно РФ в ситуации вокруг Украины.
Представитель кабинета министров ФРГ сообщил ТАСС, что канцлер в разговоре повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить спецоперацию на Украине, вывести свои войска и начать переговоры.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к РФ и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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