В Германии опровергли слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине

Правительство ФРГ опровергло заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Олаф Шольц изменил свою позицию относительно РФ в ситуации вокруг Украины.

Представитель кабинета министров ФРГ сообщил ТАСС, что канцлер в разговоре повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить спецоперацию на Украине, вывести свои войска и начать переговоры.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к РФ и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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