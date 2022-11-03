В Новосибирске открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Новосибирске открыли стелу «Новосибирск – город трудовой доблести», в церемонии приняли участие губернатор области Андрей Травников, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Мы все хорошо помним, как два года назад, в непростой 2020 год состоялось знаковое событие – в числе первых, Указом Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, Новосибирску было присвоено это долгожданное звание – город трудовой доблести. Мы стремились к этому решению много месяцев, много для этого сделали», – приводятся слова Травникова, на сайте правительства Новосибирска.

Он отметил, что сегодняшнее событие не менее важное и символичное – этот монумент увековечивает память о трудовом подвиге новосибирцев. «В первую очередь, подвиге предприятий Новосибирска, которые ковали оружие Победы в годы Великой Отечественной войны. Я приветствую преемников тех трудовых коллективов – героев, тружеников тыла, которые сегодня прошли маршем по улицам Новосибирска», – сказал Травников.

Почетное звание «Город трудовой доблести» установлено федеральным законом «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Оно было присвоено городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

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