Скандалы: Сын основателя «Яндекса» переехал в Нью-Йорк

Тимофей Волож купил квартиру в Нью-Йорке за 800 тыс. долларов

Квартира находится в доме в престижном центральном малоэтажном районе Бруклин. Жильё сына миллиардера небольшое: 48 квадратных метров, три комнаты. В объявлении о продаже подчёркивалась близость статуи Свободы, правда, из окон её не видно. Судя по панорамному виду улицы в «Google Картах», рядом с подъездом вывешен ЛГБТ-флаг.

Покупка оформлена ровно через три недели после того, как Евросоюз ввёл санкции против отца Тимофея – Аркадия Воложа – из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса». После этого жеста ЕС Волож-старший спешно уволился из компании и продал медиаагрегатор «Яндекс.Новости» госхолдингу VK. Причём в пользование передан основополагающий интернет-домен yandex.ru: теперь он перенаправляет трафик на dzen.ru (принадлежит структурам VK).

27-летний Тимофей Волож – музыкант-барабанщик. На своей странице в американской соцсети он обозначил свою антивоенную позицию. Весной молодой человек принимал активное участие в сборах средств для Украины: выручку от онлайн-концерта Волож и его соратники направили американскому фонду United Help Ukraine (Тимофей опубликовал чек на 1036 долларов в пользу организации).

Согласно данным на сайте United Help Ukraine, компания официально помогает не только гражданским лицам, но и раненым украинским военным: известно, что более половины из них возвращаются обратно в строй.

Подопечные фонда лечатся в том числе в США. Также организация снабжает солдат ВСУ аптечками первой помощи и прочим защитным и медицинским оборудованием.

Ранее Тимофей Волож жил в Лондоне. В Великобритании осталась его сестра Анна-Эстер – она ЛГБТ-активистка, c 2015 года владеет небольшой лондонской студией ЛГБТ-мультфильмов Dragonbee. Старший сын Аркадия Воложа – Лев – в середине 2010-х пытался строить карьеру в «Яндексе» и в качестве независимого стартапера в России (доставка продуктов MoscowFresh), но безуспешно.

Сам Аркадий Волож, в 2017 году получивший вместе с членами семьи (включая Тимофея и Анну-Эстер) мальтийское гражданство, как сообщается, сейчас находится в Израиле. Несмотря на его попытки дистанцироваться от России, на днях в квартиру Аркадия Воложа в Амстердаме ворвались активисты, выступающие «против войны и капитализма», и вывесили из окон полотнища с соответствующими лозунгами.

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”