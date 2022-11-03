Россия передала КНДР 30 орловских рысаков в качестве компенсации за дрезину, угнанную дипломатом в 2021 году

Во вторник по мосту Дружбы, соединяющему Россию и КНДР, прошёл первый за долгое время поезд.

Он доставил в посёлок Туманган российскую компенсацию за пропавшую дрезину, возвращения которой северокорейский МИД добивался более полутора лет.

Железнодорожное сообщение на участке Хасан–Туманган было прервано с началом пандемии коронавирусной инфекции. Когда же пандемия закончилась, восстановить его не удалось – мешала неурегулированная ситуация с несамоходной дрезиной, на которой в Россию из КНДР вернулась семья дипломата Владислава Сорокина. По версии корейских властей, дипломат похитил дрезину у крестьян артели «Пуккынсё». Найти её в России не удалось, несмотря на тщательное расследование.

– В ходе переговоров мы так и не пришли к соглашению о том, купил Сорокин дрезину или похитил. Но мы решили закрыть печальную страницу отношений и принести нашим северокорейским друзьям примирительный дар. Орловские рысаки – гордость России и прекрасное свидетельство наших дружеских чувств, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако северокорейский МИД предпочитает называть полученных лошадей не даром, а компенсацией: «Сегодня мы блистательно завершили урегулирование проблемы дрезины. Наши условия выполнены, компенсация получена, инцидент полностью исчерпан!» – сообщил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон.

Крестьяне артели «Пуккынсё» очень довольны полученными рысаками. Они уже сообщили, что приготовят из их мяса традиционные корейские блюда и отправят в дар руководителю КНДР Ким Чен Ыну.

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