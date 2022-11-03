 

Инспекторы МАГАТЭ не нашли «грязной бомбы» в Украине

03.11.2022, 17:26, Новости дня
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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки в трех точках Украины по запросу правительства Украины, сообщил сегодня генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Война в УкраинеПисьменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов были направлены после того, как Российская Федерация выдвинула обвинения в создании «грязной бомбы» на трех объектах – в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Кодах и ПО «Южный машиностроительный завод». Завод в Днепре.

За последние несколько дней инспекторы смогли провести все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам. На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах нахождения.

Инспекторы также отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях гарантий МАГАТЭ и его сети аналитических лабораторий. Отбор проб окружающей среды является широко используемой мерой гарантий с использованием сверхчувствительных аналитических методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.

– По запросу правительства Украины я немедленно направил инспекторов в три места для выполнения их незаменимой технической и независимой роли в проверке фактов на местах. В течение нескольких дней они прибыли туда и провели свою деятельность по обеспечению безопасности в сложных условиях во время нынешнего конфликта в Украине, — сказал генеральный директор Гросси.

– Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее, — сказал он.

Генеральный директор Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ по-прежнему готово продолжать такую ​​деятельность по проверке в Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов.


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