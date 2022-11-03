Скандалы: Лунолеты «Цикады», бипланетный «МАВР»

Ученые рассекретили советский проект «Галактика»

Беспилотники, кружащие над… Луной и Марсом, обсуждались советскими учеными в далеком 1969 году. Подразделение Роскосмоса – холдинг «Российские космические системы» – рассекретил уникальный исторический документ «Научно-технический отчет «Галактика»», подразумевающий колонизацию ближайших к нам планет еще в прошлом веке.

В едином плане, подготовленном инженерами НИИ-885 (сегодня – РКС) под руководством главного конструктора Михаила Рязанского объединены все направления развития космической радиоэлектроники на 70–80-е годы XX века. Расписано даже детальное ее применение в соответствии с планировавшимися тогда космическими целями. Главной из них было освоение космического пространства с межпланетными перелетами на Луну и Марс.

Задачи перед математиками и инженерами того времени ставились такие, которые наверняка нашим и не снились. К примеру – обеспечить дальность действия радиолокационных комплексов на расстоянии до 5-6 миллиардов (!) километров. Да чтобы качество у радиоаппаратуры было таким, чтобы ее хватило на 10-12 лет.

«Квантовая» связь на Луне

До сих пор у нас не разработана навигационная система для Луны. А ведь, как выясняется, наши ученые уже в далеком 69-м говорили, что это вполне осуществимо. Причем даже для беспилотных автоматических ракетных комплексов. Такого же мнения они придерживались и по поводу радиосвязи с лунными аппаратами. К примеру, в 1971–1972 годах при помощи такой радиосвязи планировалось организовать на Луне первую советскую лунную обитаемую базу с транспортным обеспечением и временем активного существования до 10 суток, после 1975 года – на 30 суток. К тому времени предполагалось создать системы для создания лунной базы «Колумб-1» с персоналом 4-6 человек.

Дальше – больше: с 1980 года база «Колумб-2» должна была перейти на длительное существование с увеличением штата до 10 человек и сменой персонала раз в год.

Инженеры института обращали внимание, что колонизация Луны потребует организации разветвленной сети связи с привлечением искусственных спутников Луны, систем ретрансляции, централизованного сбора информации, а также ввода в действие стационарной широкополосной линии связи Земля – Луна – Земля. Для того чтобы реализовать все это, планировалось создать единый дальний радиокомплекс под шифром «Квант». Он должен был стать универсальным для всех бортовых систем. В его основу закладывалась «специализированная вычислительная машина», или один из первых советских компьютеров.

Связь на Луне, по данным разработчиков, должна была быть нескольких видов: проводная, радиолинейная, спутниковая, а для навигации планировалось использовать Землю в качестве ретранслятора. Все это позволяло бы установить надежное сообщение между первыми лунными жителями, их домами и транспортными средствами. Последних на втором этапе освоения Луны должно было быть несколько: от тяжелых луноходов – «Муравьев» – до легких и даже летательных средств передвижения над поверхностью под названием «Цикады».

Где на Марсе почта?

Однако не Луна была главной целью для ученых. Лидировали в перспективных планах СССР исследования Марса с высадкой на его поверхность людей. Сначала беспилотные, а затем и пилотируемые комплексы должны были достичь Красной планеты в 1973–78-м годах, то есть почти параллельно с обживанием Луны.

И первой на Марсе должна была оказаться автоматическая биолаборатория. Следом за ней планировалось отправить марсианский автоматический комплекс, состоящий из одного орбитального аппарата и двух спускаемых. Спускаемые должны были доставить на поверхность самоходные долгоживущие лаборатории, которым предстояло произвести минералогический анализ местности, анализ степени биологической опасности, глобальное картографирование, фотосъемку, топосъемку и расставить маячки для будущей посадки беспилотных аппаратов. Этим маякам было дано название «объекты ДИМ» (доставка информации с Марса). В местах их локации предыдущий марсоход должен был откладывать собранные им образцы грунта для последующей их отправки на Землю новым аппаратом.

Марсианский комплекс для пилотируемого полета планировалось собирать на земной орбите с 1973 года. К 1978 году все системы марсианского корабля должны были быть отработаны. В этом же году страна готовилась отправить первых космонавтов по бипланетной орбите: вокруг Марса и Венеры. Проект назывался «МАВР». Ну а на заключительном этапе программы планировалась уже высадка людей на Марс.

В помощь всем этим планам надо было создать специальный космоцентр на базе приемной антенны с повышенной эффективностью и передающей антенны, оснащенной передающими устройствами с общей мощностью до 80 кВт. Ученые РКС собирались разработать принципиально новые радиосредства, которые могли бы обеспечить посадку спускаемого аппарата в выбранном районе Марса.

В научно-техническом отчете «Галактика» ученые подвели итог разработок в области космической радиоэлектроники в 60-х годах ХХ века. Подчеркивалось, что это десятилетие стало периодом становления космической радиоэлектроники.

Наталья Веденеева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”