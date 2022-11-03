 

Сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера намекнул на помолвку со своей девушкой

03.11.2022, 16:15, Разное
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На днях старший сын супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, 23-летний красавец Пресли, вышел на связь с подписчиками и намекнул, что обручился со своей девушкой и коллегой по модельному бизнесу Лесли Вуд.  

Ребята, я сделал это. Я нашел человека, который делает меня самым счастливым на свете, – говорит он в коротком видеоролике, на котором Лесли щеголяет в футболке с его фамилией. 

Кто-то из фолловеров тут же принялся поздравлять пару с помолвкой, а кто-то – засомневался в истинном значении видео, которое выложил Пресли.   

Сделал что? – вопрошают подписчики в комментариях. 

Его голубоглазая возлюбленная тоже прокомментировала публикацию, а затем и сама выложила пост с общими фотографиями и признанием в любви. 

Если вы еще не в курсе, я влюблена, – написала Лесли. 

Напомним, что еще пару месяцев назад Пресли выкладывал в своем блоге романтические фото с совсем другой девушкой. Похоже, роман с Лесли Вуд у них закрутился довольно стремительно, но пока о нем почти ничего неизвестно. 

21-летняя младшая сестра Пресли, супермодель Кайя Гербер отметила посты пары лайками, что еще больше подогрело интерес к предполагаемой помолвке. Кстати, сама Кайя в ноябре прошлого года, напротив, рассталась с бойфрендом, звездой “Эйфории” Джейкобом Элорди. Причина разлада звезд осталась в тайне, однако проверенные источники сообщили, расставание прошло “спокойно”.   

На днях мать Пресли и Кайи, легенда модной индустрии, 56-летняя Синди Кроуфорд, снялась на обложку глянца и дала откровенное интервью о кризисе среднего возраста, борьбе со стрессом и поездке на фестиваль Burning Man, изменившей ее жизнь. 


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