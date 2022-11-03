Сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера намекнул на помолвку со своей девушкой

На днях старший сын супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, 23-летний красавец Пресли, вышел на связь с подписчиками и намекнул, что обручился со своей девушкой и коллегой по модельному бизнесу Лесли Вуд.

Ребята, я сделал это. Я нашел человека, который делает меня самым счастливым на свете, – говорит он в коротком видеоролике, на котором Лесли щеголяет в футболке с его фамилией.

Кто-то из фолловеров тут же принялся поздравлять пару с помолвкой, а кто-то – засомневался в истинном значении видео, которое выложил Пресли.

Сделал что? – вопрошают подписчики в комментариях.

Его голубоглазая возлюбленная тоже прокомментировала публикацию, а затем и сама выложила пост с общими фотографиями и признанием в любви.

Если вы еще не в курсе, я влюблена, – написала Лесли.

Напомним, что еще пару месяцев назад Пресли выкладывал в своем блоге романтические фото с совсем другой девушкой. Похоже, роман с Лесли Вуд у них закрутился довольно стремительно, но пока о нем почти ничего неизвестно.

21-летняя младшая сестра Пресли, супермодель Кайя Гербер отметила посты пары лайками, что еще больше подогрело интерес к предполагаемой помолвке. Кстати, сама Кайя в ноябре прошлого года, напротив, рассталась с бойфрендом, звездой “Эйфории” Джейкобом Элорди. Причина разлада звезд осталась в тайне, однако проверенные источники сообщили, расставание прошло “спокойно”.

На днях мать Пресли и Кайи, легенда модной индустрии, 56-летняя Синди Кроуфорд, снялась на обложку глянца и дала откровенное интервью о кризисе среднего возраста, борьбе со стрессом и поездке на фестиваль Burning Man, изменившей ее жизнь.