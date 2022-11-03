3 ноября – день бутерброда: какие продукты нельзя сочетать на тостах

Бутерброды – отличный вариант завтрака, обеда или ужина. Это элементарная закуска, которую можно приготовить из разных ингредиентов: мясных, рыбных, молочных продуктов, зелени, овощей, повидла или варенья, меда и так далее. Однако эксперты по питанию предупреждают, что некоторые компоненты плохо сочетаются друг с другом. Какие продукты не стоит комбинировать в процессе приготовления сэндвичей?

Помидор с огурцом

Многие используют комбинацию этих овощей для приготовления бутербродов. Однако такое сочетание продуктов нежелательно. Ведь оно не лучшим образом сказывается на состоянии здоровья. Помидоры – прекрасный источник витамина С. Они благотворно влияют на иммунную систему.

Огурцы, в свою очередь, содержат аскорбиназу – фермент, разрушающий этот витамин.

Творожный сыр и помидор

Это сочетание продуктов многие считают вкусным.

Бутерброды с творожным сыром и томатом – легкая, питательная закуска. К сожалению, она не очень полезна. Дело в том, что помидоры содержат кислоты, которые вступают в реакцию с кальцием (этим веществом богат творожный сыр). В результате данного процесса образуются кристаллы. Они откладываются в суставах, ухудшают их состояние.

Хлеб с вареньем

Многие дети любят есть такие бутерброды на завтрак.

Малышам, как известно, нравятся сладости. Но такие бутерброды не слишком полезны. Хлеб (особенно пшеничный) и варенье богаты простыми углеводами. Вещества приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Но уже примерно через десять минут после употребления сладкого блюда человек ощущает усталость и сонливость, потому что концентрация сахара в организме падает. Простые углеводы плохо влияют на состояние зубов, увеличивают риск появления кариеса.

3 ноября – день бутерброда. Это универсальная, простая и удобная закуска, которую можно приготовить из всего, что есть под рукой, взять с собой на работу, на учебу, в путешествие. Но даже бутерброды могут быть полезными, если делать их правильно, избегая вредных для здоровья сочетаний продуктов.