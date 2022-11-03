 

Проиграла баснословный гонорар и стала уборщицей: непростая судьба звезды “Свадьбы в Малиновке”

03.11.2022, 15:10, Разное
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Зрители знают Валентину Николаенко по роли очаровательной Яринки в фильме “Свадьба в Малиновке”. Эта работа принесла актрисе не только всесоюзную известность, но и баснословный гонорар. К сожалению, вскоре после выхода картины жизнь звезды повернулась совсем в другое русло. Она потеряла честно заработанные деньги за один вечер и уже не смогла повторить былой успех на экранах.

Валентина Лысенко (Лысенко – девичья фамилия Николаенко
– Прим. ред.) появилась на свет в 1945 году и с самого детства увлекалась творчеством. Будущая артистка занималась вокалом, посещала музыкальную школу и мечтала блистать на сцене. Родители Валентины настаивали, чтобы дочь получила профессию юриста, но она стала студенткой ЛГИТМИКа.

Карьеру в кино актриса начала уже ко второму курсу. В 1966-м она дебютировала в картине “Не забудь… станция Луговая” и вскоре была отчислена из вуза за нарушение правила, запрещающего студентам сниматься. Впрочем, огорчаться Валентине было некогда. Она продолжила работать и уже в следующем году прославилась на всю страну с ролью Яринки в фильме “Свадьба в Малиновке”.

Съемки в картине подарили молодой артистке бесценный опыт, популярность и огромный гонорар. За проделанную работу она получила 1400 рублей. К сожалению, распорядиться своим богатством с умом звезде не удалось. Заглянув в гости, Валентина поддалась уговорам присоединиться к партии в покер и проиграла весь гонорар.

Потеряв деньги, актриса была вынуждена жить у знакомых и искать подработки. В какой-то момент она стала уборщицей. А затем изменения коснулись и личной жизни знаменитости. Артистка влюбилась в ученого-физика и вышла замуж. Однако союз оказался непрочным и распался.

После развода Валентина осмелилась кардинально изменить свою жизнь. Она перебралась в столицу, окончила Щукинское училище и начала играть на сцене театра. Однако в кино артистке по-прежнему не везло. Она почти не получала приглашений и разочаровалась в профессии.

К счастью, неудачи не сломили актрису. Николаенко получила диплом режиссера, окончила аспирантуру и решила преподавать в “Щуке”. Вот уже 20 лет звезда “Свадьбы в Малиновке” занимается любимым делом и ни о чем не жалеет. 76-летняя артистка носит фамилию своего третьего мужа Георгия Николаенко. Актриса сошлась с ним после разрыва с Алексеем Граббе, от которого родила единственную дочь Дарью.


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