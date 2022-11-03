«Российский паспорт в руках не держал!»

В норвежских судах задержанный за съемку с дрона сын экс-главы РЖД Якунина настаивает, что он британец.

17 октября в норвежском арктическом городе Хаммерфест был арестован 47-летний бизнесмен Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД, родившийся в РФ и живущий в Великобритании. Якунину было предъявлено обвинение в управлении дроном над Шпицбергеном, где он находился пару недель. Гражданам РФ в Норвегии запрещено запускать дроны, эта мера введена после 24 февраля.

Норвежская полиция считает, что Якунин является россиянином и, таким образом, нарушил закон, снимая с беспилотника Свальбард (норвежское название архипелага). Сам же Якунин утверждает, что норвежская полиция должна относиться к нему как к гражданину Великобритании.

На допросе задержанный объяснил, что хранит российский паспорт в своей квартире в Великобритании или, возможно, в Италии, где он также проживает, и что сам уже давно не держал его в руках. Правда, согласно представленному суду обвинительному акту, именно российский паспорт Якунина был найден полицией в сумке в его каюте во время обыска яхты, на которой путешествовал бизнесмен.

«Обратим внимание суда, что несколько странно, когда обвиняемый, который считает себя гражданином Великобритании, до сих пор путешествует со своим российским паспортом, — по смыслу закона его, безусловно, следует считать россиянином», — говорится в этом документе.

27-метровая яхта «Жар-птица» была пришвартована в Хаммерфесте, крошечном городе с населением около 10 000 жителей на крайнем севере Норвегии, пока Якунин находился на допросе в полиции. Позже суд заключил его под стражу на две недели. Члены экипажа, с которыми поговорили местные журналисты, рассказали, что с нетерпением ждут возможности половить треску и палтуса в Норвегии и ожидают благоприятной погоды, чтобы отправиться дальше.

Андрей Якунин стал 11-м россиянином, арестованным норвежской полицией за последние недели по подозрению в использовании беспилотников или фотографировании военных объектов, аэропортов или другой критически важной инфраструктуры.

У посольства РФ в Осло эти аресты вызывают значительное недовольство, которое оно уже выразило публично: «Данный случай подтверждает, что на российских жителей в Норвегии развернута настоящая охота, которая ведется с какой-то одержимостью» — такой пост появился в аккаунте посольства в Facebook (соцсеть принадлежит компании «Мета», которая в РФ признана экстремистской и запрещена. — Ред.) после того, как на прошлой неделе в провинции Нурланн были задержаны двое россиян по подозрению в незаконной фотосъемке.

Данные сайта MarineTraffic показывают, что этим летом и осенью парусник Якунина длительное время ходил вокруг Шпицбергена. Неясно, впрочем, находился ли он сам на борту все это время. Пресс-служба бизнесмена утверждает, что он был задержан во время отпуска и при себе имел любительский дрон.

«Он использовал квадрокоптер для своего хобби во время поездки на Шпицберген в конце августа. Он увлечен природой, фотографией и экстремальными видами спорта», — говорится в заявлении пресс-службы.

Андрей Якунин выбрал своим защитником Джона Кристиана Элдена — одного из самых ярких и известных юристов Норвегии. Решение о заключении Якунина в тюрьму было обжаловано в Апелляционный суд через два дня после ареста. 27 октября он пересмотрел решение районного суда, посчитав, что Якунин не нарушал никакого закона и его необходимо освободить. Но норвежская полиция безопасности, PST, в свою очередь обжаловала это решение в Верховном суде, который является высшим звеном норвежской судебной системы. И уже на следующий день Верховный суд отменил освобождение и направил дело в районный суд на новое рассмотрение.

В понедельник на этой неделе районный суд вновь постановил освободить Якунина. Однако бизнесмен до сих пор находится в тюрьме, так как PST вновь подала апелляцию.

В заявлении, распространенном командой его юристов, Якунин утверждает, что сотрудничает с норвежской полицией. Он оспаривает факт нарушения норвежского закона, а также говорит, что не собирается убегать от возможного суда.

«Я житель Великобритании, у меня есть действующая лицензия оператора дрона и удостоверение пилота, выданное британскими властями. Я управлял легким любительским дроном во время плавания вокруг Шпицбергена. Я хожу на яхте в Северной Норвегии уже несколько лет. Я и моя команда всегда следуем требованиям, которые предъявляются к посетителям Шпицбергена, и стараемся не беспокоить местную дикую природу», — говорится в заявлении Якунина. Кроме того, он добавляет, что уважает работу норвежской полиции по «безопасности и благополучию всех в Арктике, как норвежцев, так и иностранцев».

«Я сделал все возможное, чтобы помочь полиции в расследовании, и надеюсь, что эта ситуация будет быстро разрешена», — указано также в заявлении. Якунин добавляет, что его национальная принадлежность может многое сказать о судопроизводстве в Норвегии:

«Я думаю, что если меня и привлекут к уголовной ответственности, то лишь по той формальной причине, что я родился в России, хотя я житель Великобритании и живу в Италии».

Позиция защиты такова: Якунин не отрицает, что управлял дроном на Шпицбергене, но путешествовал по своему британскому паспорту как житель Великобритании. На сайте губернатора архипелага не было информации о том, что на Шпицбергене действует запрет на использование дронов для иностранцев. Губернатор является высшим полицейским органом Норвегии на Свальбарде. Адвокаты Якунина считают, что их подзащитный находится под защитой так называемого договора о Шпицбергене из-за того, что у него двойное — британское и российское — гражданство.

«На Шпицбергене действует запрет на дискриминацию по национальному признаку. И Великобритания, и РФ подписали Договор о Шпицбергене, и их граждане, таким образом, имеют как права, вытекающие из договора, так и гарантию защиты от дискриминационного обращения», — пишет в заявлении адвокат Якунина.

В ближайшие дни ожидается решение, которое определит, останется ли бизнесмен в заключении до суда.

Амунд Треллевик, специально для «Новой газеты»

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