Набор веса и трудности в передвижении: звезда “Друзей” Кристина Эпплгейт о жизни с рассеянным склерозом

В августе прошлого года Кристина Эпплгейт, известная по роли старшей сестры Рэйчел Грин Эми, а также по сериалам “Прощай навсегда”, “Женаты и с детьми” и “Кто такая Саманта?”, призналась, что у нее рассеянный склероз. Она написала в соцсетях, что диагноз ей поставили за несколько месяцев до того, как она решила рассказать о нем публично.

Спустя год с небольшим актриса, которой 25 ноября исполнится 51 год, снова решилась на откровенный рассказ. Только теперь Кристина дала интервью The New York Times, где рассказала о жизни с неизлечимой болезнью. Женщина призналась, что болезнь начала проявлять себя давно, но она не обращала внимания на “звоночки”.

Несколько лет назад во время участия в танцевальном шоу я заметила, что стала спотыкаться. Но разве станешь придавать этому значение? — вспомнила она.

Через несколько лет покалывание и онемение в конечностях усилились. А летом 2021 года на съемках третьего и последнего сезона “Мертв для меня” ей поставили диагноз, принять который ей было тяжело:

Было ощущение типа: “Ну, давайте купим лекарство, чтобы ей стало лучше”, – вспоминает Эпплгейт. – И нет этого “лучше”. Но это даже хорошо. Мне нужно было пережить потерю прежней жизни, потерю той части меня. Так что мне нужно было это время. Хотя это не значит, что я делаю вид, что я в полном порядке, – добавила она. – Принятие? Нет. Я никогда не приму это. Я зла.

В ее блоге можно найти снимок с тростями, на которые она опирается при ходьбе. Она не скрывает, что способна держать равновесие, только прислонившись к стене. Иногда ей даже требуется инвалидное кресло. Так, во время съемок в новом сезоне сериала “Прощай навсегда”, премьера которого состоится через несколько недель, состояние актрисы ухудшилось. Настолько, что продюсеры предложили ей завершить съемки раньше времени, но она категорично заявила:

Ну уж нет. Я никогда на это не соглашусь.

Она взяла перерыв в пять месяцев, но на съемочную площадку она вернулась, передвигаясь в инвалидном кресле. А стоя она способна держать равновесие, только прислонившись к стене. Да, суммарно за последние 15 месяцев болезнь Эпплгейт сильно прогрессировала: по ее признанию, она поправилась на 20 килограммов и больше не может обходиться без посторонней помощи. При этом карьеру она заканчивать не планирует и заявляет – проработает столько, сколько сможет.

Это первый раз, когда кто-то увидит меня такой, какая я есть, – говорит она в интервью о своем новом сериале.

50-летняя Эпплгейт добавила, что силы бороться, работать и просто жить ей дает поддержка мужа — музыканта Мартина ЛеНобла, 11-летней дочери Сэди и многочисленных друзей и поклонников.

Коллекция тростей Кристины

Рассеянный склероз — не первая серьезная болезнь, с которой столкнулась Эпплгейт. В 2008 году ей диагностировали рак груди. Она перенесла двойную мастэктомию, позже ей сделали реконструктивную операцию. В 2017 году актриса выяснила, что у нее мутация гена BRCA1, предрасполагающая к развитию рака, и решила удалить яичники и фаллопиевы трубы.

Кристина Эпплгейт известна по таким сериалам и фильмам, как “Друзья”, “Женаты и с детьми”, “Прощай навсегда”, “Джамп стрит, 21”, “Не говори маме, что няня умерла” и “Книга жизни”.

Кристина Эпплгейт и Дженнифер Энистон в сериале “Друзья” Кортни Кокс, Кристина Эпплгейт и Мэтт ЛеБлан в сериале “Друзья”