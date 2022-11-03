 

Мнение: Напасть

03.11.2022, 14:50, Разное
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В интернете гуляет вот такая схема.

У схемы есть название.

Это визуализации того,  о чем нам говорят политики и военные. Что на Украине армии России противостоят не только украинские неофашисты, нацисты и бандеровцы, что на Украине против России воюет НАТО.

А мне вот интересно. Когда пришло понимание, что спецоперация России на Украине – это такая напасть, что пришлось иметь дело не только с одной Украиной, но и  со всем Западом и НАТО?

Или еще при планировании спецоперации, уже предвидели , что Запад начнет поставлять Украине оружие и боеприпасы? И будет всячески помогать украинским нацистам, бандеровцам и неофашистам?

Или по Плану ожидалась  капитуляция Украины через несколько дней или недель? И Запад с НАТО просто не успели бы заступиться за Украину, не успели бы начать поставлять оружие и боеприпасы нацистам, бандеровцам и неофашистам?

Источник: Ирек Муртазин


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