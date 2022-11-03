 

Получила от Филиппа – Личное мнение

03.11.2022, 14:45, Разное
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Виктория мадам Кактус-Боня, которая совсем недавно лезла в гору, но не долезла, активно вписывается в повестку дня.

Прочитав в новостях, что Филипп Киркоров подряд обругал двух женщин, Боня решила стать третьей.


Фото: Соцсети

Ну и получила, конечно, то, что хотела.

«Еще одно возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну… Ничего нового», — прокомментировал Бедросович выпад Бони.

У довольной Кактус-Бони сегодня праздник. Во-первых, она заступилась за женщин. Во-вторых, её отругал Бедросович. Не мужской поступок, кричит Боня и прыгает радостно по апартаментам в Дубае, не мужской, не мужской, ля-ля-ля!

Нужно отдать должное мадам Кактус-Боне: чего хотела, то и получила — молодец.

Что же происходит с Филиппом, не совсем понятно. Наверное, череда затмений так на него влияет — обругал уже третью женщину за неделю. Всем трём это пошло на пользу, конечно — о них узнали, вспомнили. Тем не менее, ругаться нехорошо.

Это же как снежный ком — все, кто хочет, чтобы о них узнали, так и будут доводить до крика исполнителя в перьях. А всех не обругаешь — сил не хватит!

Надеюсь, у Филиппа всё-таки останется время на творчество.

А вам что больше нравится: песни Бедросовича или то, как она ругается?

Источник: Лена Миро


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