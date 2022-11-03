 

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: В ГД нет законопроектов об изменении срока службы по призыву

03.11.2022, 14:44, Новости дня
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В комитете Госдумы по обороне нет законопроектов об изменении срока службы по призыву, этот вопрос требует детального обсуждения и проработки по этой теме, завил глава комитета Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете Госдумы по обороне нет. Этот вопрос требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед принятием решений, добавил Картаполов, информирует ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продлении срока срочной службы в армии находится в компетенции Минобороны, Кремль не слышал о подобном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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