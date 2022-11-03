Вучич: К счастью, мы получили несколько «Корнетов»

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» на учениях со стрельбами на юго-востоке страны.

На полигоне «Пасулянске ливаде» на юго-востоке Сербии проходят учения с боевыми стрельбами «Маневры 2022». Подготовленный в РФ расчет ПТРК «Корнет» на глазах президента и командования с первой попытки успешно поразил цель на расстоянии в 3,5 километра, передает РИА «Новости».

«К счастью, мы получили несколько «Корнетов». Деньги у нас есть, но никто не дает доставить, перевезти. Все вокруг «братья и друзья», – иронично сообщил Вучич присутствующим.

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК «Панцирь-С1».

Напомним, в ноябре 2021 года Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам.

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