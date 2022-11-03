 

Вучич: К счастью, мы получили несколько «Корнетов»

03.11.2022, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в РФ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» на учениях со стрельбами на юго-востоке страны.

На полигоне «Пасулянске ливаде» на юго-востоке Сербии проходят учения с боевыми стрельбами «Маневры 2022». Подготовленный в РФ расчет ПТРК «Корнет» на глазах президента и командования с первой попытки успешно поразил цель на расстоянии в 3,5 километра, передает РИА «Новости».

«К счастью, мы получили несколько «Корнетов». Деньги у нас есть, но никто не дает доставить, перевезти. Все вокруг «братья и друзья», – иронично сообщил Вучич присутствующим.

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК «Панцирь-С1».

Напомним, в ноябре 2021 года Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06.21 / Сборная Украины проиграла свой первый матч на Евро–2020

17.05.21 / Госдеп не исключил обсуждения «Северного потока – 2» Блинкеном и Лавровым

25.01.22 / Путин дал напутствие уезжающим на Олимпиаду в Пекин российским спортсменам

24.01.22 / 17-летняя дочь Константина Меладзе о Вере Брежневой: Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой

21.11.20 / Директор музея Майдана назвал обыски “политическим заказом”

03.10.21 / В Самаре запущен «Центр экспериментов в космосе»

01.10.21 / Мэр Житомира заявил, что 30% отопления города смогут обеспечить за счет переработки мусора

24.02.21 / В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 силовиков

30.06.20 / Специалисты рассказали о методе, который поможет побороть тягу к сладкому

05.06.21 / В лист ожидания вакцинации против коронавируса записалось более 600 тыс. человек – Минздрав Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика