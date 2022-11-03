ЦБ опроверг взлом своих систем хакерами
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Сообщения о взломе хакерами информационных систем Центробанка РФ не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе регулятора.
ЦБ РФ проверил опубликованный хакерами архив, все распространенные документы ранее находились в открытом доступе в Сети, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Там подчеркнули, что ни одна информационная система Банка РФ не была взломана.
В четверг ряд украинских изданий сообщили, что украинская «IT-армия» якобы смогла взломать ЦБ России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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