ЦБ опроверг взлом своих систем хакерами

Сообщения о взломе хакерами информационных систем Центробанка РФ не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе регулятора.

ЦБ РФ проверил опубликованный хакерами архив, все распространенные документы ранее находились в открытом доступе в Сети, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Там подчеркнули, что ни одна информационная система Банка РФ не была взломана.

В четверг ряд украинских изданий сообщили, что украинская «IT-армия» якобы смогла взломать ЦБ России.

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