 

ЦБ опроверг взлом своих систем хакерами

03.11.2022, 14:43, Новости дня
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Сообщения о взломе хакерами информационных систем Центробанка РФ не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе регулятора.

ЦБ РФ проверил опубликованный хакерами архив, все распространенные документы ранее находились в открытом доступе в Сети, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Там подчеркнули, что ни одна информационная система Банка РФ не была взломана.

В четверг ряд украинских изданий сообщили, что украинская «IT-армия» якобы смогла взломать ЦБ России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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