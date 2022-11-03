Утвержденная ЗакСом система наказаний за «стихийные мусорки» может привести к коррупции – СМИ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2 ноября одобрило закон об увеличении штрафов за создание нелегальных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО). Правда, в этом решении СМИ сразу заметили один минус — одобренная чиновниками система денежных наказаний дает вероятность роста мошенничества и коррупции.

В результате штраф для физлица увеличили по нижней до 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц его подняли с 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юрлиц штрафные санкции теперь начинаются с 700 тысяч рублей. По мнению Константина Сухенко, представителя губернатора Александра Беглова в ЗакСе, новая система наказаний должна привести к сокращению незаконных свалок ТКО.

Пресса уже писала, что автором этого законодательного новшества является сам градоначальник. Правда, отмечается, что новая система повышенных штрафов не решит основную проблему — она не устраняет сам факт возникновения «стихийных мусорок» (примечательно, что именно при Беглове их число резко возросло).

Возможности для мошеннических схем в подобных ситуациях заключаются в том, что потенциальным нарушителям схемы вывоза мусора на законные полигоны ТКО проще и выгоднее дать взятку сотрудникам надзорного органа. В итоге при проверке «проплаченные» чиновники «не заметят» несанкционированную свалку и не выпишут никакого штрафа за подобное беззаконие.