Скандалы: Подмосковный спрут

Осуждённый за взятки экс-мэр Щёлкова Алексей Валов вышел сухим из воды

Неожиданный поворот произошёл в судьбе подмосковного чиновника Алексея Валова. 1 июля СМИ сообщили о том, что он приговорён к девяти годам строгого режима за взятки. Однако уже в сентябре в деле Валова произошёл коренной поворот. По апелляции адвокатов суд значительно смягчил приговор: Алексей Валов получил восемь лет условно и штраф и вышел на свободу. Волей-неволей возникает вопрос о причинах такой непотопляемости чиновника.

Вскрыть полностью коррупционные связи не смогли даже следствие и суд. Но в этой ситуации нетрудно предположить, что Алексей Валов слишком много знает, чтобы сесть в тюрьму. И вероятно, имеет высоких покровителей. На чём же может быть основана влиятельность той группировки чиновников, к которой принадлежит Алексей Валов?

От Громова до Воробьёва

Для начала посмотрим общедоступную биографию осуждённого чиновника. В начале нулевых он начал чиновничью карьеру в администрации Химок, где дослужился до поста первого заместителя мэра. Город тогда возглавлял поддерживаемый губернатором Борисом Громовым Владимир Стрельченко. Команду Стрельченко и Валова, управляющую Химками и районом, трудно было назвать особенно эффективной. Достаточно вспомнить скандалы вокруг вырубки Химкинского леса, в ходе которых помимо прочего был избит и стал инвалидом журналист Михаил Бекетов, критиковавший действия районных властей. Кстати, помощник Валова Андрей Чернышёв был тогда же осуждён за нападение на экоактивиста Константина Фетисова.

В 2012 году мэр Химок Стрельченко ушёл в досрочную отставку вслед за Борисом Громовым. А вот Алексей Валов нашёл способ продолжить чиновничью карьеру в Подмосковье. Конечно, удержаться в Химках было нереально: соцсети наполнились пересудами о том, как Валов вместе со Стрельченко набивали себе карманы, пользуясь должностями. Правда это или нет, теперь уже выяснить вряд ли удастся, хотя исходя из приговора суда о взятке можно предположить, что дым был не без огня. В итоге Алексей Валов сменил место работы и вскоре всплыл в руководстве администрации Щёлковского района. Дальше его карьера развивалась уже в команде нынешнего губернатора Андрея Воробьёва. Причём развивалась весьма небезуспешно. Стартовой позицией для Валова стала должность руководителя администрации Щёлковского района. В 2017-м он стал главой района. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв критических претензий к нему не предъявил. Даже наоборот – в 2019-м Валов получил пост заместителя министра транспорта Подмосковья.

Возглавляя Щёлковский район, Алексей Валов публиковал имущественные декларации. Чего там только не было: несколько жилых домов, квартиры, несколько земельных участков, а также плотина, газопровод, гостиница, склад… Позже при задержании Валова в Сеть утекут кадры оперативной съёмки в его доме: антикварная мебель, зимний сад. Но они явно не отражают всего размаха владений экс-главы Щёлковского района. Конечно, к декларациям могли возникнуть вопросы: как обеспечить такое благолепие при годовом доходе 2–3 млн рублей? Впрочем, вопросов этих до поры до времени никто не задавал.

В 2019 году Алексей Валов должен был взяться за дороги регионального значения, 35% которых не соответствовали нормативу. Не исключено, что он раскрыл рот на каравай, который был ему не по зубам, и в итоге стал жертвой межклановых разборок. А возможно, правоохранители успешно отработали оперативные данные. Как бы там ни было, Алексею Валову пришлось покинуть кресло в министерстве и перебраться в СИЗО.

Кстати

Параллельно с бывшим мэром Щёлкова судили замдиректора щёлковского МКУ «Централизованная ритуальная служба» Георгия Волосевича. Подсудимый примечателен тем, что является родным братом заммэра столицы Подмосковья Красногорска Всеволода Волосевича. Следствие полагало, что замдиректора ритуальной службы Щёлкова с ноября 2016 по декабрь 2019 года каждый месяц получал от местного предпринимателя взятки за то, что тот беспрепятственно проводил похоронные работы на местном кладбище. В материалах уголовного дела сказано, что в целом он получил от бизнесмена больше 19 млн рублей. Суд приговорил Георгия Волосевича к трём годам лишения свободы без штрафа, но, с учётом отсиженного под домашним арестом, он, судя по всему, уже давно на свободе.

«Мерседес» и шампанское

На Валова следователи вышли, размотав клубок преступных связей. Сначала расследовали махинации с дорогущей подмосковной землёй. Был такой эпизод: некая фирма выкупила в Щёлковском районе землю под автостоянку по заниженной стоимости, причинив бюджету ущерб в 7 млн рублей. Район тогда возглавлял Валов. Выяснилось, что фирма была связана с родственниками чиновников, которые курировали продажу муниципального имущества. В число подозреваемых попала Ирина Иванова, заместительница Валова на посту главы администрации района. Примечательно, что Валов привёл её за собой из Химок. Так вот ради сделки со следствием и смягчения приговора Ирина Иванова раскрыла следствию коррупционную схему. Оказывается, она на доверенную фирму купила в лизинг «Мерседес» стоимостью 6 млн рублей, пользоваться которым стал Валов. По словам женщины, такая сделка обеспечивала ей общее покровительство со стороны начальника.

Интересное совпадение: Алексей Валов перебрался из администрации Щёлкова в подмосковный минтранс через месяц после задержания Ивановой. Словно бы пытался спастить от следствия в более высоком кабинете, поближе к Андрею Воробьёву. А после того как та сдала бывшего шефа, он так же стремительно уволился из минтранса и отправился в Пензу, где в итоге был задержан оперативниками. Суд тянулся более года, и в его ходе вскрылось много любопытного. Будто бы в какое-то время лизинговые платежи за «Мерседес» перестали поступать через аффилированную с Ивановой фирму. Вот тогда-то и появилась идея выкупить машину, на что потребовалось 3,5 млн руб­лей. Иванова говорила, что заплатила эти деньги, чтобы оформить машину на водителя Валова. А Валов утверждал, что ни о каких деньгах ничего не знал, а, наоборот, сам постоянно помогал ей деньгами, угощал шампанским и выслушивал жалобы на родственников и на жадного мужа, который не даёт ей денег. Также Валов уточнил, что во время продажи муниципального имущества по заниженной стоимости он уходил в отпуск, оставив исполнять полномочия главы администрации свою заместительницу Иванову. Однако Щёлковский городской суд всё же признал его виновным: Алексей Валов получил девять лет строгого режима по статье о взятке. И вот теперь приговор пересмотрен, в связи с чем бывший чиновник, хотя и не оправданный, но всё же вышел на свободу.

О причинах такого поворота можно только гадать. Но отгадка может заключаться вот в этом абзаце из решения Щёлковского городского суда: «Валов А.В. обладает серьёзными обширными связями, в том числе в правоохранительных органах и во властных сферах. Валов А.В. имеет серьёзные финансовые ресурсы».

Эпизод

Поддавшись моде, введённой президентом Медведевым, Алексей Валов завёл себе «Твиттер». И в 2015 году получил вопрос от подписчиков: когда, мол, в Щёлкове перестанет вонять канализацией? Тогда миазмы были для города реальной проблемой, так как устаревшая система очистных сооружений была явно перегружена, а специальные бактерии в ней погибли. Алексей Валов не стал заигрывать с избирателями, а рубанул ответ, перещеголяв в каком-то смысле своего бывшего патрона губернатора Громова (помните, тот советовал жителям Подмосковья летать, как он сам, на вертолётах, чтобы на шоссе не было пробок?). Так вот, в ответ на вопрос «когда перестанет пахнуть в городе?» Валов ответил: «Как только вы помоетесь». Позже в комментариях чиновник уточнил свою позицию: «Думаете, я не представляю, кто мне пишет. Обиженные! Бездельники заурядные». Препирательства длились два дня. Валов терпеливо и при этом очень высокомерно доказывал горожанам, что очистные сооружения «работают штатно». Тогда об этом написала даже федеральная пресса. Казалось, отставка Валова была неизбежна. Но областная администрация во главе с Андреем Воробьёвым проигнорировала конфликт. Это при том, что как раз в тот период из областной казны были выделены деньги на реконструкцию очистных сооружений в Щёлкове.

Алена Суходолова

Оригинал материала: “Наша Версия”