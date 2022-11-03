Помады осени-2022: тренды, цвета, текстуры и секреты выбора под разный тон кожи

Осень – сезон насыщенных оттенков в помаде. Осень-2022 не стала исключением, но неожиданно тона красной гаммы были смещены с пьедестала первенства бордовыми оттенками. Какие еще интересные новшества ждут нас в периоде осень-зима – 2022-2023, расскажем в статье.

Помада каких оттенков будет в тренде

По мнению экспертов в области визажа, на пике популярности с наступлением холодов будут все оттенки красного: от насыщенно-алого до густо-ягодного тона. На смену актуальным в летнее время сатиновым и матовым текстурам приходит насыщенный глянец.

Также эксперты считают, что мягкие коричневые (ближе к бежевому) оттенки будут весьма востребованы этой осенью.

Еще один неожиданный тренд сезона – прозрачные глянцевые покрытия, которые подчеркивают естественные очертания губ.

Лучшие цвета помады для шатенок

Визажисты считают, что девушкам с холодным оттенком волос и светлой кожей лучше делать ставку на контраст и отдавать предпочтение насыщенным провокационным оттенкам, например сливовым и насыщенно-красным.

Для шатенок, обладающих локонами в теплой гамме, лучше всего обратить внимание на трендовые в этом сезоне красно-кирпичные оттенки помад.

Какие цвета выбрать русоволосым красавицам и блондинкам

Мягкие светлые волосы ассоциируются с романтическим стилем и женственностью. Такой цвет шевелюры удачно сочетается с ягодными оттенками помад, поэтому светловолосым барышням стоит подобрать оттенок помады из ягодной палитры. Многие сомневаются, что насыщенные ягодные тона годятся для повседневного мейкапа, но если наносить тон на губы подушечками пальцев и растушевывать его, то оттенок получится очень тонким и прекрасно будет сочетаться с повседневным образом.

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Для получения более насыщенного оттенка для вечернего макияжа лучше использовать аппликатор или кисточку. Также для вечерних образов ярким блондинкам и русоволосым барышням можно использовать насыщенные винные оттенки помад, добавив поверх покрытия глянцевого блеска.

Какие цвета выбрать рыжим

Рыжеволосым барышням визажисты рекомендуют останавливать выбор на теплых красно-коричневых, черешневых и классическом красном оттенках.

Какие еще тренды будут актуальны в этом сезоне

Мода на естественные губы с чуть растушеванной границей также остались популярны этой осенью, в сочетании с прозрачными покрытиями эта тенденция может свидетельствовать о неожиданных решениях в мейкапе следующей веной.

Металлический блеск губ по-прежнему актуален этой осенью. Привет из далеких 90-х в сочетании с трендовыми цветами как никогда актуален в начале осени-2022. Если у вас в арсенале нет помады металлик, то добиться нужного эффекта можно, подмешав к тону помады металлизированный блеск подходящего оттенка.

Второе дыхание получили коралловые и рыжеватые оттенки помад. Поиграйте с оттенком, и вы обязательно подберете для себя актуальную помаду в этой интересной теплой цветовой гамме.

На что нужно обращать внимание при выборе помады

Когда вы подбираете себе новую помаду, важно учесть несколько моментов, которые помогут не разочароваться в выборе:

хорошее качественное покрытие для губ не должно ощущаться при носке, ровно покрывать поверхность губ и не растекаться; обращайте внимание на запах продукта, он не должен быть навязчивым, текстура и окраска являются однородными; не наносите покрытие на губы из пробника, это может быть опасно! Лучше нанесите пигмент на тыльную сторону кисти или на кончик пальца. Так будет виден и цвет, и текстура. Чтобы понять, подходит ли цвет к цвету вашей кожи, поднесите палец к губам, не касаясь их; обязательно обращайте внимание на срок годности, указанный производителем на упаковке.