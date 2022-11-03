“От многих заболеваний”: балансирующего на грани жизни и смерти Джигурду спасает врач

Известный российский и украинский актер Никита Джигурда получил популярность на широкую аудиторию отнюдь не благодаря успешным ролям в кино. Артист запомнился публике из-за неоднозначного, а порой и скандального поведения, многочисленных выходок и экспериментов над самим собой.

Сегодня 61-летний шоумен познает азы здорового образа жизни. Точнее, это он так думает. На самом деле артист из-за халатного отношения к правилам диеты балансирует на грани жизни и смерти. Благо, на помощь ему пришла врач.

Диетолог Людмила Микитюк напомнила, что с возрастом начинают обостряться многие хронические заболевания, а также появляется новые недуги. В интервью Пятому каналу она объяснила, какие рекомендации должен соблюдать Никита Джигурда, чтобы справиться с высокими рисками и окончательно не лишиться здоровья.

Эксперт заявила о пользе практики голодания, которой придерживается артист. Однако она предостерегла его от нарушения режима.

“Процедура помогает избавиться от многих заболеваний, но здесь важно, чтобы в этой практике был правильный вход, само голодание, и правильный выход”, – отметила врач.

В то же время она раскритиковала монодиету, которую упомянул Никита Джигурда. Диетолог подчеркнула, что длительное употребление одного конкретного продукта и только его негативно сказывается на здоровье.

По словам медика, нехватка микроэлементов приводит к тому, что организм начинает брать их за ногтей, кожи, волос. При этом эксперт заметила, что у Никиты Джигурды уже сейчас наблюдаются проблемы с волосами.

Более того, диета без правил может значительно снизить содержание гемоглобина в крови, который участвует в процессе питания мозга. Это значит, что Никита Джигурда должен грамотно все рассчитать, чтобы сохранить здоровье и жизнь.