 

В Рыбинске мужчина убил сожительницу в здании школы

03.11.2022, 13:49, Разное
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Трагедия произошла в городе Рыбинск Ярославской области. Мужчина с ножом пришел в школу № 43, предположительно, чтобы помириться со своей сожительницей. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, для этого он даже принес торт и цветы.

Пара отправилась попить чаю, к ним присоединилась коллега женщины. В итоге общение не заладилось, и в ходе конфликта мужчина схватился за нож. Он нанес своей пассии ножевое ранение, от которого та скончалась, также ранил вторую женщину, а затем себя. Об этом сообщает RT.

К счастью, детей в школе не было, так как в настоящее время они на каникулах. Пострадавших госпитализировали. Видео с места трагедии оказалось в распоряжении телеканала “360”.


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