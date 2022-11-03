В Рыбинске мужчина убил сожительницу в здании школы

Трагедия произошла в городе Рыбинск Ярославской области. Мужчина с ножом пришел в школу № 43, предположительно, чтобы помириться со своей сожительницей. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, для этого он даже принес торт и цветы.

Пара отправилась попить чаю, к ним присоединилась коллега женщины. В итоге общение не заладилось, и в ходе конфликта мужчина схватился за нож. Он нанес своей пассии ножевое ранение, от которого та скончалась, также ранил вторую женщину, а затем себя. Об этом сообщает RT.

К счастью, детей в школе не было, так как в настоящее время они на каникулах. Пострадавших госпитализировали. Видео с места трагедии оказалось в распоряжении телеканала “360”.