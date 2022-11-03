 

В случае победы на выборах в Конгресс республиканцы пообещали сократить финансирование плана Даллеса

03.11.2022, 13:33, Разное
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Бюджетные расходы США на исполнение плана Аллена Даллеса по моральному разложению жителей бывшего СССР могут быть сокращены сразу на 25% в случае прихода к власти республиканцев.

С таким заявлением выступил кандидат в конгрессмены от штата Массачусетс Роб Фишер.

В настоящее время на оболванивание, алкоголизацию, наркотизацию и распространение порнографии среди российской молодёжи американские налогоплательщики тратят 2,1 трлн долларов в год. Представители Республиканской партии США считают, что ЦРУ, АНБ и другие профильные ведомства неэффективно расходуют эти средства, и намерены сократить их бюджеты на эти цели.

Также Роб Фишер рассказал, что в случае избрания в Конгресс будет добиваться от руководства американских спецслужб подробного отчёта о том, в каком состоянии сейчас находится реализация плана Даллеса по разложению российского общества, и каково его реальное отставание от намеченных планов.

– У нас есть сведения, что ЦРУ и АНБ просто врут американскому народу и правительству – говорит политик. – Я недавно посетил библиотеку Конгресса и нашёл доклад от 1971 года, в котором говорилось, что к 2020 году при успешной реализации плана на территории России будет жить 74 млн человек, из которых 30% будут наркозависимыми, у 51% будет хронический алкоголизм, 12% будут активно пропагандировать сатанизм и ложные античеловеческие ценности. Показатели не достигнуты и близко, хотя руководство ЦРУ каждый год бравурно отчитывается об успехах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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