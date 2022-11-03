Хейли Бибер, Белла Хадид и Палома Эльсессер в рождественской рекламной кампании Victoria’s Secret

Мировые бренды запускают специальные рождественские коллекции, а значит, новый год действительно близко. Праздничным настроением заряжена и новая линейка Victoria’s Secret: коллекция выполнена в классических для Рождества оттенках — зеленых, красных и золотистых.

В новой рекламной кампании, опубликованной брендом в социальных сетях, снялся золотой состав “ангелов” Victoria’s Secret — Хейли Бибер, Белла Хадид, Палома Эльсессер, Грейс Элизабет, Адут Акеч, Имаан Хаммам и многие другие.

В феврале этого года стало известно, что компания Victoria’s Secret собирается открыть магазин в метавселенной вслед за такими гигантами как McDonald’s, Walmart, Nike, Skechers, Saint Laurent и Gucci. В июле марка выпустила первый за пять лет аромат под названием Bare Eau de Parfum с нотами мадагаскарского мандарина и египетской фиалки.