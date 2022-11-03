 

Дмитрий Харатьян с сыном Иваном, Марк Богатырев и другие на премьере фильма в Москве

03.11.2022, 13:30, Разное
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2 ноября в кинотеатре “Иллюзион” состоялась премьера фильма “Звезды мне укажут путь” — красивой и мотивирующей картины для всей семьи о путешествии навстречу мечте. В центре сюжета — непростые отношения между непутевым отцом и его десятилетней дочерью и их красочное путешествие с родного Юга в далекую Москву.

Картину на премьере представила съемочная группа: режиссер и продюсер Филипп Абрютин, продюсер Оксана Лахно, актеры Иван Соловьев, Алена Чехова, Елизавета Бугулова и другие. Премьеру посетили звездные гости, среди них: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян с сыном Иваном, Марк Богатырев, Анна Чурина, Алексей Франдетти, Маша Цигаль, а также участники шоу “Голос” и “Голос Дети”.

В российский прокат фильм выйдет 10 ноября.

“Звезды мне укажут путь” — это семейное роуд-муви, где в центре сюжета оказываются непростые отношения между десятилетней дочерью и ее безответственным отцом. Несмотря на то, что связь между героями поначалу с трудом можно назвать близкой, по ходу действия фильма они обнаруживают, что сходств у них на самом деле гораздо больше, чем различий. Но главное, что объединяет отца и дочь — это огромная любовь к музыке и совместное путешествие с родного юга в далекую Москву, которое разворачивается на фоне бесконечных горных пейзажей. Это небольшое, но такое важное приключение становится поворотным пунктом в жизни обоих героев — именно в дороге они наконец учатся принимать друг друга, заботиться о близких и открываться им, даже если поначалу такая уязвимость кажется пугающей.

Роль юной Александрины воплотила актриса Елизавета Бугулова, папу сыграл Иван Соловьев, а в роли мамы предстала Алена Чехова.


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