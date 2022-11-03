Мнение: Новая волна разочарованных эмигрантов

Внутри СССР иностранцы были людьми высшего сорта, а за границу советских граждан выпускали мало и неохотно. Я жил в Ленинграде, и помню, что даже пьяная финская деревенщина воспринималась у нас эдакими гуляющими миллионерами.

Неудивительно, что после начала Перестройки желание уехать стало для многих непреодолимым. Известная песня «Америкэн Бой», — про русскую девушку, мечтающую найти себе американского жениха, — вышла как раз в 1990 году, за два года до развала СССР. При этом в географии народ тогда разбирался очень плохо, поэтому уехать хотели не только в США, но и вообще в любую страну, лишь бы там говорили не на русском языке.

В этот период многие наивные души ехали адже в Африку: выходили замуж за видных чернокожих парней, думая, что даже на Чёрном континенте будет лучше, чем в советской провинции. (На всякий случай, я имею в виду именно Чёрную Африку, южнее Сахары. С Арабской Африкой ситуация немного другая). Эмигранток ждало разочарование. Выяснялось, что живут в Африке плохо и бедно, причём по тем же причинам, что и в СССР. Местная мораль предполагала, что трудолюбивый богатый по умолчанию должен ленивым бедным. Таким образом, наша бывшая соотечественница вставала перед выбором: или расслабиться, постепенно врастая в нищету, или пытаться улучшить свою жизнь, но при этом ежедневно делиться заработанным с многочисленной роднёй мужа.

Сейчас нам даже странно вспоминать такое — ну надо же, вышла замуж за негра, чтобы эмигрировать в Африку. Понятно, что в Африку надо ехать или с деньгами, на правах плантатора, или хотя бы на вакансию высокооплачиваемого специалиста. Или, лучше, вообще не ехать, так как Россия по всем параметрам даёт Африке сто очков вперёд. Однако тогда, при Горбачёве и Ельцине, это было отнюдь не так очевидно.

Следующий этап — постепенное протрезвление тех, кто бежит из России «тушкой, чучелом» на благословенный Запад. Вот, к примеру, три поучительных реплики от тиктокера, переехавшего в США (ссылка). Рекомендую включить звук и посмотреть, там видео на 40 секунд.

Первый день в США: «в России всё плохо. Уезжайте, ребята, в Америку».

Чуть позже, тем же днём: «два негра настучали мне по репе, очень больно».

Следующий день: «моя голова раскалывается, сильно тошнит. С тоской вспоминаю Россию, Родину-мать, где меня вылечили бы бесплатно».

Как видим, медицина в США отличная. Два народных целителя за один сеанс мануальной терапии вправили эмигранту мозги на место, вернув пациента из мира фантазий в реальный мир.

По остальным показателям, увы, США похожи скорее на страну третьего мира, чем на сверхдержаву. Взять хотя бы многострадального Джо Байдена. Американцы сравнивают своего президента с Императором Человечества из Вархаммера: «Он — гниющий полутруп, чьи незримые муки продлеваются загадочными устройствами Тёмной Эры Технологий».

На днях президент Байден выступил во Флориде на отлично — перепутал Украину с Ираком, переврал название текущего урагана и ошибся ещё в паре мелочей, снова сказал, будто его старший сын якобы погиб в Ираке, и заявил, что разговаривал с людьми, которые умерли до его рождения. Также он обратился к аудитории как «геи и джентльмены», заявив собравшимся, что настали трудные времена. Цитирую фрагмент его выступления (ссылка):

Вот что я называю инфляцией. Конец месяца. Что у вас осталось. У вас нет денег. Это инфляция. А что, что вам нужно, какие вещи вам нужны. Они подорожали? Подорожают. Да.

Неудивительно, что весёлые американские негры используют головы прохожих в качестве спортивных груш. Когда Титаник напарывается на айсберг, последнее, что вам нужно — это проваливающийся в деменцию капитан корабля.

В других странах Запада проблемы аналогичные: бедность, бардак, неустроенность. К примеру, Израиль очередной раз депортировал беспечных туристов, прилетевших в страну отдохнуть — на ровном месте, потому что аэропорт Бен-Гурион плевать хотел на центральную власть, из-за чего местные вахтёры могут издеваться над туристами, как им хочется (ссылка). Народ постепенно начинает понимать, что отдыхать нужно не в диком Израиле, а в цивилизованной Иордании, однако инерция мышления ещё велика.

Раньше проблемы Запада лакировались сытостью и стабильностью: туристы проблем не видели, а эмигранты были готовы мириться с проблемами ради более высокого уровня жизни. Теперь эта эпоха осталась в прошлом. Золотой век закончился, и Запад начал платить по накопившимся счетам. И русофобия, и зелёная ересь, и пропаганда радужных ценностей, и бездумная миграционная политика — всё это дало в наступившем десятилетии обильные токсичные плоды.

Полагаю, ещё лет через 20 мы будем с поднятой вверх бровью читать о тех, кто в сентябре штурмовал Верхний Ларс, надеясь обустроиться или на самом Западе, или хотя бы в одной из его колоний. Задним умом их планы будут выглядеть столь же нелепо, как и планы советских девушек найти себе житейское счастье в Анголе или Мозамбике.