 

Россияне выиграли турнир в честь 50-летия суперсерии СССР-Канада

03.11.2022, 12:20, Разное
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В финале наши спортсмены обыграли канадцев со счетом 4:3. Россияне забили победный гол за две секунды до судейского свистка.

Лучшим игроком матча по версии спортивных наблюдателей стал воспитанник Динамо (Москва) Виталий Люткевич.

В матчах турнира наши хоккеисты играли в форме СССР. На лед вышли спортсмены, которые закончили играть в Национальной хоккейной лиге.

Легендарная суперсерия СССР-Канада стартовала ровно 50 лет назад – осенью 1972 года. Эпохальное спортивное событие прогремело на весь мир и доказало силу отечественных хоккеистов.

Игры проходили 2-28 сентября. Лучшим бомбардиром советской команды стал Александр Якушев.


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