Оговорка за оговоркой — Байден перепутал Ирак с Украиной и забыл, как умер его сын

Во время выступления во Флориде американский президент снова сделал множество ошибок и спорных ремарок. Среди прочего он заявил, что его сын Бо, в действительности скончавшийся от рака, погиб во время службы в армии, и объявил иракский конфликт основной причиной инфляции в США, пишет Newsweek.



AP

Накануне во Флориде Джо Байден выступил перед своими сторонниками. Это была очередная речь американского президента, в которой основной посыл «затмили» многочисленные оговорки, пишет Newsweek.

Глава Белого дома решил похвастать успехами своей администрации и предупредить о том, что приход республиканцев приведёт к отмене популярных социальных программ. При этом 79-летний демократ сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые незамедлительно подхватили пользователи интернета.

Среди прочего Байден неверно указал причины и место смерти своего сына и ошибочно назвал конгрессвумен от Флориды Дебби Вассерман-Шульц «сенатором». Он также заявил, что разговаривал с людьми, создавшими инсулин, что вызвало серьёзные сомнения у комментаторов, обращает внимание Newsweek.

В качестве причины поразившей США инфляции президент назвал «войну в Ираке». Затем он поправился и пояснил, что имел в виду конфликт на Украине, а ближневосточная страна пришла ему на ум, «потому что там погиб» его сын.

Издание напоминает, что хотя сын президента Бо действительно служил в Ираке, он умер от рака мозга через шесть лет после окончания службы. Причём сам Байден отметил это вскоре после своей оговорки, обсуждая высокую стоимость лекарств, необходимых для лечения подобных заболеваний.

Президент также допустил более мелкую оплошность в начале речи. Он перепутал недавний ураган «Иэн», обрушившийся на Флориду, с «ураганом «Иваном», который в 2004 году нанёс значительный ущерб Карибскому бассейну и побережью Алабамы.

Между тем консервативные комментаторы быстро оспорили утверждение главы Белого дома о том, что он встречался с изобретателями инсулина. Но хотя один из них — Джеймс Коллип, — действительно умер в 1948 году, когда политику было только шесть лет, второй — Чарльз Бест, — дожил до 1978-го и в теории мог быть знаком с Байденом, рассуждает издание.

Примечательно, что буквально на днях в интернете получило популярность видео с другой оговоркой Байдена во время агитации в Пенсильвании. В ролике президент заявил, что в США «54 штата» вместо 50, напоминает Newsweek.