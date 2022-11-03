Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино

Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, уже несколько лет делает уверенные шаги в модельном бизнесе, а поклонники прочили ей актерское будущие по примеру матери и отца. И их ожидания не были напрасны – издание Variety сообщает, что 18-летняя красавица получила свою первую роль в большом кино. Она снимется в фильме “Прекрасное лето” (“La bella estate”), в котором сыграет своенравную и раскрепощенную натурщицу по имени Амелия.

Согласно сюжету, героиня покажет своей юной подруге Джинии богемный мир художников — та, в свою очередь, встретит в нем свою первую любовь. Роль Джинии исполнит Иле Яра Вианелло, известная по лентам “Небесное тело” и “Павлиний рай”. Режиссером будущего фильма выступит итальянская кинематографистка Лаура Лукетти, продюсером — Джованни Помпили (“Алькаррас”).

Действие фильма развернется в Турине в 1938 году. Авторы описывают картину как “драму взросления”. В ее основу ляжет роман “Прекрасное лето” Чезаре Павезе, написанный в 1949 году. Кстати, для Лукетти экранизация книги Павезе станет только лишь второй полнометражной работой после драмы “Цветок-близнец” – ее премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в 2018 году.

Дева работает моделью уже несколько лет, предварительно получив одобрение родителей (до ее совершеннолетия они даже присутствовали на ее съемках). У экс-супругов также есть дочь Леони, которой в мае исполнилось 12 лет. Она – “темная лошадка” и лишь изредка попадает в объективы папарацци. Например, в компании отца Венсаля Касселя и его молодой жены Тиной Кунаки на совместном отдыхе в Бразилии или на озере Комо.

Монике и Венсалю удалось сохранить добрые отношения после расторжения брака в 2013 году, а их общие дети приняли и полюбили новую супругу папы и кровную младшую сестру по отцу – Амазони. В апреле малышке исполнилось три года, однако родители тщательно ее скрывают от общественности. Также в апреле Венсан и Дева вместе праздновали 25-летие Тины Кунаки и с удовольствием публиковали совместные снимки.

Венсан с дочерью Девой Моника и Дева